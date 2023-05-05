FANZA四月AV女優排行榜出爐　繪麗奈力壓日本S級女優勇奪第4！

踏入5月開首，4月的AV女優排行榜也終於出爐了。3月份三上悠亞宣佈引退、繪麗奈（中文名素海霖）宣佈出道，接二連三的事件令AV界鬧得沸沸騰騰。不少港人亦一直關注繪麗奈作品的銷情，雖然早前有消息指她的作品十分大賣，但與眾多女優爭霸，她又能奪到第幾位呢？



日本成人網站FANZA的4月份銷售排名終於出爐，最受網民關注的話題人物離不開三上悠亞和港產女優繪麗奈。早前台灣AV研究者「一劍浣春秋」就指出有經紀人向他透露繪麗奈的出道作單在海外就賣了2,000多部，突破業界熱賣銷量標準1倍，到底這有沒有反映在這次的排行榜上呢？

結果就是，繪麗奈不但擊敗多位前輩及人氣女優登上月間女優排名的第4位，出道作更是闖進DVD銷量TOP 3！雖然最終敗給小湊四葉、河北彩花及小花暖「屈居第4」，但繪麗奈同時亦擊敗了石川澪、沙月芽衣、楪可憐、松本一香和山手梨愛等多名超人氣女優，氣勢不容小覷。而在作品銷售排行榜上則敗給由三上悠亞、新有菜及相澤南3人合作共演的作品，以及楓可憐改名復出以田中檸檬名義推出的作品。繪麗奈與眾多大佬對撼實在雖敗猶榮。

至於宣布今年8月引退的三上悠亞，即使她有份出演的作品奪得銷售榜第1位，但AV女優排行榜上卻遲遲沒看到她，直至到了第29位才終於出現她的名字。即使三上曾被冠上「三上又亞」的別名，但月間排名差不多跌出TOP 30實在震驚不少網民。甚至「一劍浣春秋」也表示他沒有辦法接受三上的成績。不知大家又對這次排行榜的結果有何看法呢？