我推的孩子｜日美女Coser神還原星野愛　靚樣似動漫人物幾可亂真

【我推的孩子】由赤坂明和橫槍萌果創作的《我推的孩子》，不只以「偶像」為題材，更融入演藝圈、轉生、報仇等元素。動畫首集的90分鐘，不只讓人看完「破防」（爆哭），偶像星野愛（小愛）更登上了熱搜，而日本Coserねこまる（Nekomaru）扮演的小愛，簡直就像本尊走出螢幕啊！



在動畫中，小愛不僅擁有可愛長相、迷人微笑、甜甜嗓音，自帶強大的偶像光環，更一把抓住工作人員和觀眾的目光，更收穫了無數的粉絲，可以說是「B小町」的最強C位！而ねこまる除在小愛的造型上下了很大的功夫外，連同她的「專業」都發揮得淋漓盡致，包括微笑、電眼，都太圈粉啦～

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除了小愛之外，ねこまる也曾扮演了《咒術迴戰》的釘崎野薔薇，毫不保留地詮釋出釘哥在祓除咒靈時的霸氣，尤其是和壞相的超帥對決場面！同時，她也不忘展現釘哥身為女子高中生的活潑可愛（笑）。

在以「Cosplay」做主題的《戀上換裝娃娃》中，海夢所扮演的淫魔少女「莉茲啾」，也被ねこまる還原啦～而她更再現了海夢拍攝時呈現的表情和姿勢，實在是太可愛了（><）。

ねこまる不只會在Twitter上分享cosplay的裝扮照，也時常曬出自己的生活照，完全就是美少女一枚，讓妞編輯也忍不住按下追蹤啦（喂）。

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