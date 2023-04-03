日本哨牙妹自細被嫌醜　花59萬整容變出「最強大對比」全網嚇傻

日本網紅平瀬愛里近來分享整容前後的對比照，引發熱議！平瀬愛里表示，從小就被笑醜，走在路上也沒人會注意，如今靠著整容搖身一變成了人人羨慕的甜美女孩，有網友看了照片更不禁直呼：「這是我看過最強大的對比照」。



綜合日媒報導，網紅平瀬愛里藝名為「Nyairin」，近來因分享整容前的駕照而引發日本網友熱烈討論，過去的她單眼皮、嘴巴也有哨牙，如今的她除了擁有炯炯有神大眼睛、挺拔鼻樑外，嘴巴也有人人稱羨的微笑曲線；她更在社群平台宣告：「7年前與現在，我已拋棄從小就自卑『角田藍李』，未來將以重生的『平瀨愛里』生活」。

【圖輯】點圖放大看日本網紅平瀬愛里整容前後對比👇👇👇

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平瀬愛里過去曾表示，從小就被家人、同學嘲笑醜，長大後參加同學會也沒人注意到她，「學生時代被罵醜是很稀鬆平常的事情，甚至高中時男同學看到我化妝，還會轉身叫我別化妝，老師也說我過著幸福而醜陋的生活。」她因而下定決心整容，後來花了1000萬日圓（約59萬港幣）動刀改造臉，漂亮的成果公開後更開心喊著：「別擔心，我已經25歲了，我很自信地生活著」。

事實上，有些整容者並不愛公開過去醜照，但平瀬愛里則相當大方在社群平台公開一系列對比照，並附上相當正面的言論，滿滿的正能量讓許多網友都被圈粉，追蹤人數暴漲。對比照曝光後，許多粉絲紛紛大讚：「這是我看過最強大的對比照，你好勇敢」、「能感受到她的努力」、「想必也需要很大的決心吧」、「學生時代的你辛苦了，希望你未來能一直自信又快樂的活著」。

【同場加映】日本矮男一口氣做整容＋增高手術 前後對比衝擊視覺 仲撞臉男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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