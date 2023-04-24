跨女小A辣再隆胸「D→G」著低胸衫晒成果　網民讚自然：不會假假的

台灣網紅小A辣在2020年進行性別重置手術，成為女人後仍持續追求變美，透過各種醫美管道讓自己成為喜歡的樣子。她近日PO文透露動第3次刀，又將胸部尺寸進行升級，原本就已經有D罩杯，現在更是加大到G罩杯，令她超滿意：「現在整個超晃的，真的好開心！」



【圖輯】點圖放大看台灣網紅小A辣再隆胸後的「成果」及更多IG性感照👇👇👇

+ 20

小A辣在3月中去進行了手術，將原本的胸部填充物取出，換成不同材質、尺寸更大的新填充物，現在有了更自然的G罩杯。她PO出一段手術後在泰國拍的影片，穿著低胸大U領的衣服，走起路來胸部不斷彈跳，笑說「一路上被看到爆」，讓她相當開心而滿意。

【你可能感興趣】小A辣進行性別重置手術的衝擊畫面（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 14

這段影片也引來網友熱烈回應，許多人大讚「辣爆」、「很好看，晃到我重複看了7749次」、「好晃好美，都暈了」、「看起來好自然，不會假假的」、「A辣有自信又快樂的樣子最好看」，但也有人替她擔心安危，提醒「還是要注意自身安全唷」。

【同場加映】2年前為愛變性一刀切爆紅 小A辣8大事件逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】