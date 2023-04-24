跨女小A辣再隆胸「D→G」著低胸衫晒成果 網民讚自然：不會假假的
撰文：ETtoday
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台灣網紅小A辣在2020年進行性別重置手術，成為女人後仍持續追求變美，透過各種醫美管道讓自己成為喜歡的樣子。她近日PO文透露動第3次刀，又將胸部尺寸進行升級，原本就已經有D罩杯，現在更是加大到G罩杯，令她超滿意：「現在整個超晃的，真的好開心！」
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小A辣在3月中去進行了手術，將原本的胸部填充物取出，換成不同材質、尺寸更大的新填充物，現在有了更自然的G罩杯。她PO出一段手術後在泰國拍的影片，穿著低胸大U領的衣服，走起路來胸部不斷彈跳，笑說「一路上被看到爆」，讓她相當開心而滿意。
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這段影片也引來網友熱烈回應，許多人大讚「辣爆」、「很好看，晃到我重複看了7749次」、「好晃好美，都暈了」、「看起來好自然，不會假假的」、「A辣有自信又快樂的樣子最好看」，但也有人替她擔心安危，提醒「還是要注意自身安全唷」。
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