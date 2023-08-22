港媽遊日竟為老公安排3小時飛田新地行程？貼心真相惹網民大爆笑

今年是疫情後的第一個暑假，不少港人都會選擇出國旅遊，而日本、韓國、泰國等鄰近香港的亞洲國家更是熱門旅遊目的地。昨日（21日），有港媽於Facebook群組中發文，指自己打算8月底一家三口前往大阪旅遊，並提出自己暫定的計劃，詢問一眾網民有沒有推介和意見，卻意外引發笑彈並瘋傳。



（Facebook截圖@「大阪親子遊」）

昨日，有一名港媽於Facebook群組「大阪親子遊」中發文，指8月30日打算一家三口到大阪旅遊，一共遊玩3天，小朋友6歲大。她提出了自己暫訂的方案，詢問一眾網民有沒有推介和意見。

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她指自己首日打算到當地名勝大阪城遊覽，然後再到難波、道頓堀等鄰近的商業區，翌日則打算到環球影城遊玩，並表示已經購買FP4（即快速通關卷），到了第三日的行程則震驚一眾網民，全因她安排了一家三口到「飛田新地」遊覽3小時，然後再到天王寺和阿部野欣賞當地夜景。

網民隨即被「飛田新地」四個大字吸引，並留言問樓主「小朋友去飛田新地？？？？ 」、「飛田新地係咩玩法？」、「飛田新地有咩玩呀？」，樓主則表示「老公要求，我同仔仔到時可能先去天王寺個動物園等老公」、「個衰佬話係大阪秋葉原有動漫figure賣，佢好鍾意收藏」。

網民感到如此震驚，全因飛田新地位於大阪西成區，與為日本最著名的紅燈區之一，知名度僅次於東京的歌舞伎町，那裡風俗店林立，更被喻為「男士天堂」但於1958年日本實施賣春防止法，令依賴賣春為生的女性失去唯一收入，於是他們便重新包裝店舖，自稱「料亭」、打著與客人「自由戀愛」的旗號進行交易，所以飛田新地全名也叫作「飛田新地料理組合」。

因此網民對於樓主打算一家三口到飛田新地感到相當震驚，更稱樓主為「好老婆」、「呢啲老婆邊度搵」。當樓主了解到真相後直指「我好白痴」、「一直聽人講話飛田新地係男人天堂，以為佢地講動漫」，更直言「好瘀想找窿捐」。

網民對此事件反應不一，有網民笑言樓主傻得幾可愛，又有網民好奇為何那名老公會認為不會「穿煲」。不過也有部分網民在「起樓主底」後，發現樓主經常在網絡上「玩膠」，認為樓主跟Matt Leung一樣是一名假膠，整件事似是在「作故仔」。不過故事真也好，假也罷，有一件事已成定局，那就是現今全港的女性都知道什麼是飛田新地了，有網民就稱以後不能再騙另一半偷偷去「飛田新地、男人聖地」了。