女性內褲「小蝴蝶結」有乜用？巧妙功能原來有段故　網民：長知識

絕大部分女性內褲的褲頭，正面都會縫製小蝴蝶結，但大家或許不會特別去思考它的用途。有網友揭密這項設計並非為了美觀，而是暗藏意想不到的巧思，主要是為了幫助女性在黑暗中準確分辨正反面，好好地穿上內褲。



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根據外媒《每日鏡報》報導，有網友在社群平台Reddit發文「為什麼這麼多內褲正中央都有那個小蝴蝶結？」，引發熱烈討論。其中，多數網友在該篇貼文底下留言表示是為了避免內褲太鬆掉下去，所以縫上可愛的蝴蝶結當繫帶，而即使現今所有內褲都有縫製鬆緊帶，這個設計依然被保留。

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有網友認為，蝴蝶結的設計看起來既可愛又有女人味，同時可以「讓女性在黑暗中穿內褲時，比較容易分辨出哪邊是正面」。報導指出，幾個世紀前人類社會還無法用電，也沒有電燈這項發明，許多婦女必須在黎明前起床，摸黑穿衣服，就算點蠟燭所處環境還是很暗，蝴蝶結這個裝飾可以讓女性在黑暗中穿內褲時，迅速分辨出正反面，時至今日依然如此。

原因曝光後，不少人大吃一驚，分享說蝴蝶結的設計「看起來有點蠢」，雖然一直想知道那討厭的蝴蝶結是幹嘛用的，「但我學會忽略它，有趣的是知道了它的由來」。也有人說，自己患有重度近視，「沒戴眼鏡時幾乎失明，有時我需要趕快穿褲子，這就是我能趕快分辨出正面的方式」。

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