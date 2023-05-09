內地女帶381支煙來港被罰$6800痛喊：情願吃牢飯　罰款其實點計?

大家每逢前往其他國家前，記得一定要check清楚人哋嘅入境條例啊！日前，一名來港旅遊的內地女於社交平台上無奈大呻指，自己帶著兩條煙，不論從日本回國或是入境澳門都沒有問題，但惟獨是入境香港時就「出事了」，海關當場搜到了她全部的煙，開了一張價值「$6773.9」的罰單，若不付罰款更要「坐牢」，巨大的金額讓她崩潰指「我情願去吃免費牢飯」...



圖自小紅書

該名內地女於小紅書指，自己這次攜帶兩條煙，不論是從日本前往香港，再從香港機場直接入境澳門境內，「出機場海關沒甚麼問題」，但當她遊玩澳門後再入境香港時就「出事了」。她表示，她沒想到香港竟然是「例外」，入境只能攜帶19支煙，因而她過關時便即被「直接喊到旁邊開箱」，登機箱裡的兩條煙不但「全被翻到了」，更被當場開了一張總值「$6773.9」的罰單。

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從樓主所帖上的罰單上看，罰單上指樓主一共攜帶了381支煙，所需徵收的說款為$954.786港元，但因樓主違反了香港法例《第109章應課稅品條例》罪行當中的第17(6)條《管有應課稅貨品》和第34A條《未有作出申報，或作出虛假或不完整申報》兩個條例，所以她需繳付貨品須繳稅款的5倍即$4,773.9($954.786X5)和未作申報所須罰款的$2,000元，一共$6,773.9港元。

樓主表示，當時海關向她表示若「不罰款就坐牢」，讓她當下覺得「我情願去吃免費牢飯」都不願付這張巨額的罰單，「6700哎 心都疼」。但她最終仍然乖乖地跟隨海關人員前往換錢的地方，用人民幣換成港幣繳交罰款，然後便被放行了。樓主後來表示雖然被罰款，但她驚訝地發現她繳交罰款後，當初被沒收的煙是會被發還，但經過此「慘痛的教訓」後，她再也不敢攜帶煙出境入境了。

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對此網民表示，「你如果願意吃免費的牢飯就別交錢啊寶。應該沒問題的」，「兩條煙帶入香港，你也是夠狠」，「這2包煙好貴，保險櫃放好了」，「一向都是只能帶19枝。新聞都有報呀。。」，有網民則表示「香港19支煙執行起碼有十年了，第一次會給機會的，第二次就會罰或坐牢！」，而且「入境時已經好多提示說不能帶多」，只是樓主自己沒有注意才會導致被罰巨額罰款。

資料圖片

根據香港法例第109 章《應課稅品條例》，凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶供其本人自用 19 支香煙；或1 支雪茄，如多於 1 支雪茄， 則總重量不超過 25 克或25 克其他製成煙草。若違反規例，最高可罰款港幣 1,000,000 元及監禁 2 年，而旅客如攜帶超逾豁免數量的飲用酒類或煙草入境，不作出申報／就《應課稅品條例》第34A (1) 或 (2) 條而言作出虛假或不完整的申報 則可處罰款2000元。