港男的士紅隧過海求打「西隧」單　司機轟犯法即縮沙網民：Cheap

相信有不少打工仔OT，公司都會為員工提供「車錢報銷」的福利。而日前，有的士司機就於社交平台上發文稱遇到一位「無恥西客」，該名港男乘客由觀塘上車並前往數碼港，並用紅磡隧道過海，但當到達目的地後港男竟要求的士司機開行「西隧」的單據，疑似想向公司「報大數」，司機即表示拒絕 ，而對方竟「再三追問」，更表示想向司機「買張單」，令司機不禁怒稱「犯法㗎」，並有意欲向「ICAC搞搞佢」舉報有關行為。



（資料圖片）

有的士司機今早（5日）於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文表示，自己又遇到一名「無恥西客」，事源近日司機乘載了一位由觀塘偉業街前往數碼港的港男，而當時他們是用紅磡隧道過海，惟港男到達目的地後付款時，竟向他要求「打西隧單」，行為疑似企圖想以此向公司報銷更高的車費。

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從司機發布的車Cam片所看到，當司機表示車費為$144時，該名乘客稱「畀百六蚊你幫我打西隧單」，惟司機聽此立刻拒絕：「唔得㗎喎唔可以打西隧單」，「犯法㗎嘛」。該名乘客則向其再表示「就咁加85蚊呢度」，疑希望司機能直接將咪表的價錢加上$85的隧道費，從而能夠獲得近4倍多的隧道費。司機對此再三拒表示「唔得㗎，行紅隧就紅隧，西隧就西隧」，但乘客竟直接指「我同你買張單得唔得」，令司機當刻發火怒指「唔得㗎犯法㗎」，更提醒該名港男「影住你㗎先生個車Cam」，該名乘客得悉後才知難而退。而的士司機於帖文的文末中更表示「訓醒之後可能會去北角ICAC搞搞佢」，疑似有意向廉政公署舉報改名港男疑似想「報大數」的行為。

圖自Facebook「的士司機資訊網Taxi」

此帖文引起網民熱烈討論，網民批評該名港男的行為「CHEAP」，「為咗幾十蚊厚顏無恥」，「觀塘上車行西隧？佢老闆都唔會信佢啦」，「不如打張坐直升機既單」。有網民亦驚訝表示「呢招呃公司嗰幾十蚊仲興嘅咩，唔係嘛？！」，「原來真係會有人咁呃公司幾十蚊」，更指若司機真的幫該位乘客打西隧單「你做咗幫佢你係最重罪一個」，幸好司機選擇拒絕。但有網民則覺得司機將其放上網公審有少許過火「人地好聲好氣，拒絕咗佢咪算」，「睇佢都唔係壞人，可能係有人教佢咁做」，「比條生路人行啦」。

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根據法例第200章 《刑事罪行條例》第71條，任何人製造虛假文書，意圖由其本人或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即犯偽造的罪行，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。