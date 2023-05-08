港女斥弟弟強帶兩貓移民加拿大：自己都未照顧好！ 網民唔撐1句KO

作為一個有責任感的主人，若果要移民當然不會遺下自己的寵物寶貝啦!但日前有港女就於討論區上怒呻指，不滿自己同住的細佬和他女朋友帶走屋企所養的兩隻貓一同移民加拿大。樓主指兩人現今連工作都未有，「自己都未照顧好自己」，「到底有咩自信去帶走啲貓？」，加上若細佬移民到國外，屋企就只剩下她自己一個，令她直呼「其實你哋可唔可以唔好咁自私」，但帖文一出有網民卻反指樓主根本是「無理取鬧」!



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近日，有港女於討論區上怒呻指，自己與細佬和他的女朋友一同住了4年左右，而細佬與其女友正打算於8月移民到加拿大。樓主表示自己「一直都支持細佬嘅」，即使要移民她都認為「佢想點咪支持佢去做囉」，但誰知細佬兩人不單想人移民到國外，更打算將家中兩隻養了「三年」的貓一同帶走，讓樓主對此感到極度憤怒。

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樓主指，自己之所以會得知此消息，是因她聽到細佬女朋友和朋友聊天時，表示「已經買咗啲貓機票」，才知道兩人原來打算將家中的兩隻貓一同帶走。樓主表示，貓貓雖然是細佬帶到家中，但她都有共同照顧，但他們兩人竟然作出此決定之前「從來都冇同我講過同傾過件事」，令他感覺自己「好似被通知咁」。

除了兩人事先完全沒有與她溝通外，她對於貓的感受和細佬對貓的照顧能力都表示擔憂，樓主表示細佬現時不但未曾應徵任何外國的工作，而且連最基本的「移民居留權」都未獲得，令其指「本身要移民佢自己都未照顧好自己啦…」，不解他們「到底有咩自信去帶走啲貓？」。

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此外，樓主更稱「貓唔係狗仔 唔係隻隻貓都咁大膽..」，人到外地需要適應，「更何況啲貓..」，兩人於3月時就曾試過「暫養狗仔」，令家中的貓都嚇到半死，最後「養咗一個月就送走左」，而且細佬根本就未確定是否真的一直定居生活在加拿大，令她十分擔憂貓貓的狀況。樓主於文末更補充指，若細佬兩人移民，家中就會只剩下她一人，而他們之所以選擇帶走貓貓是因「你覺得你哋需要貓咪」， 令她不禁反問難道「我自己住就唔需要搵人陪？」，無奈怒斥兩人「其實你哋可唔可以唔好咁自私」?

帖文一出即引起網民討論，有不少網民不但不撐樓主，更直指「人哋係主人關你咩事」，「你拎返嚟就話姐 洗乜同你商量呀」，「你只是其中一個剷屎官」，總之「邊個俾錢買隻喵，邊個話事」，認為細佬才是主人最有權發聲，想帶貓貓移民亦只是盡主人的責任，直指「係你帶嘅，你就出聲唔係就收皮自己養過隻」。網民更認為若果細佬遺留貓在香港，樓主則會反指其「棄養，遺棄寵物」。有網民亦提議表示樓主應與細佬表達其想法，兩方就貓貓的去向再作商量。