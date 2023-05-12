病假｜打工仔有醫生紙仍WFH竟犯法！請一日病假專家指:有權扣人工

最近香港新冠疫情和患流感的人數上升，每日都有不少學生和打工仔都需要看醫生請假休息。近年WFH的文化開始普及，因此有不少人也會在身體稍微恢復後開始在家工作。但有網民就指出若已經有醫生的病假紙，即使自發在家工作也不可以，若公司更加不可以要求WFH，究竟怎樣處理才不觸犯僱傭條例？聽聽專家怎樣說。



近來有不少人因為新冠病毒或流感而請病假，當中也有不少打工仔看醫生拿病假紙在家休息養病。近年在疫情下在家工作的文化變得普及，有部份人在生病期間也會選擇WFH。不過，有網民就表示若已經取得病假紙仍WFH會觸犯勞工法例。《開罐Opener》就請教人稱「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，講解打工仔對病假及薪金的常見問題。

有醫生紙仍在家工作會犯法？Son姐表示若員工出示由註冊醫生簽發的有效病假紙，公司是不能「要求」員工WFH，否則就會觸犯勞工法例。不過若員工「自願」在家工作則不算犯法，視乎提出WFH的是哪一方。

據香港法例第57章《僱傭條例》所指，僱員需要「病假不少於連續４天」才可以享有有薪病假，而疾病津貼的每日金額是僱員在「病假當天或病假首天前12個月內所賺取的每日平均工資的五分之四」。亦即是若病假只有１至３天，僱主的確是有權扣薪甚至不發放薪金。

不過Son姐就指「咁多年嚟我未見過有人行呢條terms！」雖然勞工法例裡有這條條文，但大部分僱主即使員工只放一天病假也照樣支薪。她又講到「盡信書不如無書……用Common sense做人啦」，勞工法例訂立時未必有考慮到所有場景，因此需靠僱主與僱員雙方溝通。不過若僱員仍未過試用期，亦並未做滿１個月就未能享受有薪病假的福利了。當然每家公司的福利政策有分別，若有任何疑問就應參考合約或問公司。

Son姐分享到曾聽過有些僱主為了避免員工濫用病假，而要求員工「病畀佢睇先得！要當日親身返公司交紙，否則唔信」，甚至要求一定要提交政府醫院簽發的醫生紙。若打工仔遇到這種做法極端的僱主，Son姐表示「你仲唔走？！」