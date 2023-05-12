素海霖5月31日辦簽名會　最平$130可以握手！老司機：好識Cap水

首位日本片商出道的香港人AV女優繪麗奈（中文名素海霖）自3月出道以來討論度極高，不單是港人，連日本網民亦十分關注她作品中的表現。日前她就宣佈將舉行簽名見面會，引起一眾粉絲老司機轟動。



香港出身的AV女優繪麗奈（中文名素海霖）日前於社交平台上宣佈將於5月31日下午12時至下午6時舉行第２場見面會，令一眾老司機非常興奮。她在Twitter及Instagram上貼出簽名會的詳情，指當日將有只限量200件的限量版周邊商品出售。

入場費包含簽名握手券、飲品及小食，預售價$130可獲繪麗奈在一件物件上簽名，更含署名及字句。另外亦有售即影即有留念合照券或攝影券，可以用相機或手機拍照，購買５張或以上亦可獲署名及簽名，每人限購15張。預售價＄179一張，即場購票即需$200一張、$950五張、$1800十張。

她在限時動態中就表示可私訊她買預售票，並使用轉數快或銀行轉帳方法付費。活動不限入場時間，詳細地點亦有待公佈。消息雖然令一眾粉絲萬分期待，但也有部份人抱怨到為何在平日而並非周末舉行。有網民就表示「好正，射波都要去」，引出素海霖親身回覆「謝謝付出」。