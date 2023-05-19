鈴木富美奈I Cup上圍太驚人被質疑隆胸　怒晒X光照力證100%純天然

日本人氣寫真女星鈴木富美奈（ 鈴木ふみ奈 ）巨乳豐臀的火爆身材，在一票纖細的大和美女當中獨樹一格，IG屢屢更新辣照，布料極少的比基尼都快遮不住I Cup的豐滿上圍，不愧是「巨胸三姊妹」之一的女神呀！今天就讓我們來一起看看鈴木富美奈的性感魅力吧！



畢業於日本大學藝術學院音樂系的才女

鈴木富美奈1990年出生於日本埼玉縣，從小到大不僅外型姣好，音樂細胞也相當出眾，曾經就讀日本大學藝術學院音樂系，是校園當中有名的高材生美女。

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巨胸三姊妹之一

鈴木富美奈擁有I Cup的傲人上圍，性感巨乳讓她無論穿什麼衣服都效果驚人，曾經和柳瀨早紀（柳瀬さき）、天木純（天木じゅん）並列為日本寫真界「巨胸三姊妹」，每回推出寫真集總是會造成市場轟動！

有了之前參加MISS FLASH的經驗，鈴木富美奈也曾經參加世界小姐日本區比賽，在眾佳麗當中獲得評審委員特別獎和網路人氣冠軍，成為第一位在比賽當中獲獎的寫真女星。

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長年被質疑整形，索性公開證明

外型亮麗的鈴木富美奈因為上圍實在太過驚人，出道以來就不斷被外界質疑整形，去年她終於忍受不了惡評，公開自己的上圍X光片，想讓人看看她的身體沒有異物填充。

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三圍96H、60、93根本最強Body

鈴木富美奈身高167厘米，三圍96H、60、93，驚人的火辣曲線讓她在寫真界無往不利，外型亮眼的她也曾投入戲劇演出，《终焉少女》、《麻雀放浪記 2020 》、《埃舍爾街的紅色郵筒》和《假面騎士：令和時代的開端》…等。

目前仍在寫真界和戲劇圈當中活躍，而現在粉絲們不用苦等寫真集推出，只要追蹤 IG 就可以見到煽情撩人的鈴木富美奈啦！

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