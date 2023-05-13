名模獲老公贈送Rolex勞力士勁Sweet　去修理先知係假錶當場瘀爆

台灣知名模特兒李蒨蓉與老公李德立結婚近20年，育有2子，近日她透露曾經收到老公送的「勞力士（Rolex）假手錶」，原本以為是老公被商家騙了，最後卻發現其實是她被老公騙了，讓她忍不住無奈PO文：「明明知道是假貨還送我，真過分。」



李蒨蓉11日在臉書發文表示，18年前擁有一隻綠色錶面的勞力士手錶，某天她心血來潮戴去高級鐘錶店維修，對方卻告訴她這是仿冒品，他們不負責，也不會修理，讓她當下覺得非常丟臉，「我的臉就跟手錶一樣綠」。

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李蒨蓉說，這支手錶是老公送她的生日禮物，購自香港鐘錶街，「18年過去，我一直傻傻的以為老公被騙了！不！是我被老公騙了」。

原來後來老公已向她坦承，當年就知道這手錶是A貨，讓李蒨蓉忍不住直呼：「臭男人！明明知道是假貨還送我，真過分。」

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