小薰黃瀞怡孖閨密鄭心慈著比堅尼鬥性感 白滑香肩被蜜桃臀打敗
撰文：聯合新聞網
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小薰（黃瀞怡）與合作《我的牙想你》的鄭心慈到東南亞度假，之前曝光池畔比堅尼照，炸出白皙D奶雪乳，但僅露「上半球」；11日終於「不藏了」，分享比堅尼全身照，不過還是害羞地在腰際上圍了白紗。同行的鄭心慈則大方展現24歲「青春肉體」，高衩比堅尼大方露翹臀，自嘲是「梨形（身材）寶寶」。
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鄭心慈也PO文透露，在泰國一度腸胃炎上吐下瀉，「整個超級不舒服，整天無法出門都在讓身體休息。」感謝小薰與同行友人出門玩還一路幫她找清淡的食物吃，「雖然我覺得少一天去遊蕩粉（很）可惜，健康真的比什麼都重要。」
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