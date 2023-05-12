美少女「透視裝寫真」外流遭欺凌 索性賣裸照維生 21歲已成富翁
撰文：聯合新聞網
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網路發達伴隨著私密影像外流的風險，美國一名女大生舒茲（Sava Schultz），曾因性感照被外流遭到同儕嘲笑，身心一度承受極大壓力。
後來她轉念一想，認為「能夠管理我自己的內容是一種解放」，決定進軍成人界，靠自賣裸照賺取收入，並成功躋身富翁之列。
粉絲過百萬 靠炒樓錢搵錢 點擊放大瀏覽舒茲的IG美照：
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美國猶他州一名女大生舒茲，過去兼職模特兒時，曾拍攝一系列的透視裝清涼照，卻遭信任的攝影師惡意外流至色情網站，讓仍在就讀大學的她被同儕恥笑，身心受創。
根據外媒報道，後來舒茲為了「收回對自己生活的控制權」，馬上開設了OnlyFans帳號，透過販賣自己的性感照，進帳大把鈔票。
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她透露，目前將大部分收入都用作投資，專注於通過投資房地產來建立自己的財富組合。
現年21歲的舒茲如今已晉升富翁之列，成為在社群媒體上擁有百萬粉絲的大尺度網紅，但她也坦言，父母並不認同她的工作，「人們對我的OnlyFans帳號仍有所批判」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】