韓國高爾夫球女神現身棒球場　「一桿入套」影片瘋傳：第一次見！

美女高爾夫球員登上棒球大聯盟官網！



韓國職棒開球花招多，28歲的美女職業高爾夫選手金率妃應KT巫師之邀，到棒球場上以揮桿的特殊方式開球。

用高爾夫球方式打棒球 點擊放大瀏覽影片截圖及更多金率妃的照片：

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據大聯盟官網報導，身高165公分的金率妃站在本壘和投手丘間的草皮區，用球桿直接將小白球以優雅的弧線打進捕手手套。

影片讓球迷看了大呼：「第一次見到」 、「實在是太有趣了」、「或許大聯盟也可以效法」。

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曾是前韓國小姐的金率妃雖然職業成績普通，但IG擁有2萬粉絲追蹤，她賽前還一直努力與捕手練習默契，果然效果十分成功。

而無獨有偶的，日本職棒羅德隊在4月25日也曾邀請高爾夫女將金田久美子開球，或許這種「跨界運動」合作的開球會愈來愈成為潮流。

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