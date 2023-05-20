窮港男返工帶飯得青菜做餸 同事一暖心舉動惹哭網民：香港人有愛

香港百物騰貴，一個茶餐廳碟頭飯也要60元起跳，但人工又加得少，於是不少打工仔為慳錢都要返工帶飯，減輕經濟負擔。近日有港男就在網上投稿表示自己只青菜白飯做lunch，同事見狀竟然作出一個舉動，令男網民極為感動，連網民也大呼香港人有愛！



有男網民近日在社交專頁「奴工處」投稿，文中指其經濟很大負擔，返新工除了第一日，之後午餐都帶飯，有時只是幾口白飯加菜，有時用熱水煮即食麵，主要看前一晚食剩甚麼，認為「男人老狗捱下冇咩所謂」。

該名打工仔表示，其實沒有特別跟同事分享，但公司有我有6個同事也是帶飯，同事們見到他的lunch box問起，他也有講經濟大負擔。怎料至翌日，「同事A帶飯帶多咗少少餸分畀我，到第三日又到同事B帶多咗餸畀我，第四日就同事C……」，就是這樣男網民結果日日有餸加，「而家打出嚟都想流馬尿，我估唔到啲同事當我屋企人咁，令我日日有屋企飯食！」在文末該名網民也趁機多謝同事，更感恩「成日聽人講返工遇到好人唔易，但係我一遇就遇到6個！」

不少網民就該名打工仔的經歷深表感動，認為人間有愛，「你啲同事好好，都證明咗平時你人品都好好」，「一定要珍惜呀」，「萬中無一」，「耶穌咁呀五餅二魚」，「Give and take，工作上多返啲幫同事手就OK晒」，不過也有網民温提，正所謂貧難顧，千萬不要「老奉」，同事待你好記得要還。

而最令人意外的是，該6名仗義相助的同事發現了窮港男的投稿後，今日(19日)也投稿到相關專頁親揭「加餸」原因，「因為你一嚟到公司就帶畀我哋好多歡樂，係公司開心果，人又醒目又好幫到手，同埋你食唔飽一陣暈咗我哋冇力抬起你。」文中更自嘲幾個同事都是「肥師奶」，想減少食量減肥，希望大家一齊努力工作，「準備變肥仔啦你！」結果惹哭了不少網民，頓覺香港人真是很有愛!

資料來源：奴工處

同場加映：叻人通常早走、留得耐唔代表勁！13句職場老鬼教精00後的打工名言

每個社會新鮮人初踏職場，無論是工作還是待人處事方面都是一張白紙，要成長除了靠跌跌撞撞的人生經驗外，有時候一些老前輩的提點也是必不可少的。有網民在討論區上憶述自己返第一份工的時候，一位老鬼曾對他說「叻人通常都好快走，唔好以為留得耐就代表勁。」，他感嘆當自己能夠參透這句說話的時候，已成被社會毒打至遍體鱗傷的局中人…… 👉👉👉叻人通常早走、留得耐唔代表勁！13句職場老鬼教精00後的打工名言