警員入職條件再下調！30年間人工狂升100%　附起薪／入職要求歷史

昨日（3日），警務處宣布在維持整體質素及價值觀的大前提下，將於5月5日調整三項入職要求，包括取消最低身高及體重要求、DSE中英文取得二級等要求。大家又知不知道過去10年警員的入職條件更改過多少次呢？



警方人事部人力資源科總警司郭美森於昨日表示，警隊會因應人力資源市場情況，定期檢討招募策略。作為不少人口中的「鐵飯碗」，除了警員入職要求再度下降之外，警員的入職起薪點亦逐年增加。

(資料圖片)

2023年5月

取消最低身高及體重要求，原本男性最少要高163厘米、重50公斤；女性最少高152厘米，重42公斤。

取消對配戴矯視工具的投考者進行不配戴矯視工具的視覺敏銳度測試，即投考者在配戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過相關測試，會被視為符合視力要求。

增設「警員中英文筆試」(筆試)，為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。筆試以香港中學文憑考試中英文科第2級為基準，分為中文運用和英文運用兩份試卷。通過筆試的投考者會被視為符合警員職位的語文能力要求，而相關成績永久有效。

同年公務員結束兩年的凍薪，警員起薪點升至歷史最高的$26,845

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2022年7月

考生和現職警員需在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，李家超上任後第一次召開的行政會議，宣布全體公務員劃一加薪2.5%，當中包括警務人員。

（《刑警兄弟》劇照）

2022年4月

警員、見習督察及輔警警員毋須在港居住七年或以上，只須符合「香港特別行政區永久性居民」的要求便可投考，同時會將尿液驗毒測試加入招募流程。

2015年到2022年之間，入職條件沒有重要變動，紀律人員薪俸及服務條件常務委員會(紀常會)於2021向時任行政長官呈交《紀律部隊職系架構檢討報告書》，涵蓋29個職系約6.3萬名紀律部隊人員。政府宣布，全面接納報告書建議，包括將警員起薪點提高1個薪點，由$25,380元增至$26,190元。

2015年10月

更改由1980年代起沿用體能測試要求，取消引體上升、俯臥挺伸及仰臥起坐，增加「手握肌力」測試，而穿梭跑則由10×10米縮短為4×10米。當時投考見習督察有6項測試、警員有3項，之後將被統一為4項相同測試：

男士

800米跑：3 分 11 秒；4 x 10米穿梭跑：10.92 秒；立定跳高：49.6 厘米 (即 19.5 吋)；手握肌力測試 (左右兩手的手握力量總和計算)：76.3 公斤

女士

800米跑：4 分 29 秒；4 x 10米穿梭跑：12.29 秒；立定跳高：36.6厘米 (即14.5吋)；手握肌力測試 (左右兩手的手握力量總和計算)：49.1公斤

由2014年開始，警員起薪點已突破$20,000，而當年香港人平均入息中位數為$14,800

2004至2005年，因沙士導致香港社會經濟低迷，立法會當年通過「0-3-3」減薪方案，即在2003年凍薪，其後在2004年和2005年分兩次各減薪3%。

1994年

至1994年起，警隊停止招聘外籍人員。但如有必要，警隊亦可在海外招聘所需人員。1994年時警員起薪點為$11,240。

1985年

開始實施本地化政策：在1995年前，警務處處長及最少一名副處長由本地人員出任，以及在2000年前，警司及以上職級及以上的本地人員所佔的比例高於外籍人員。

警員入職起薪點參考圖