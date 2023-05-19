北海道「棕熊咬死人」真相曝光？網紅Pizza引熊現身被轟：害死人

5月14日一名在北海道幌加内町朱鞠内湖釣魚的男性懷疑被棕熊襲擊失蹤，警方在現場附近亦尋獲殘缺屍體。日本不時會發生有人被熊襲擊的事件，因此當地政府亦有進行對策並提醒市民提高警惕。但在這種緊張的情況下，有YouTuber竟然拍片「餵飼」野熊，在社交平台上炎上。



日本YouTuber「葉田ルコHadaRuko」因「餵飼」野熊而炎上（YouTube 截圖）

日本YouTuber「葉田ルコHadaRuko」，最近在頻道上載以「在森林中吃Uber Eats竟然發生緊急情況」和「拍攝中親子棕熊亂入搗亂的現場」為題的兩部影片。首支影片中葉田與友人在森林中邊吃著薄餅邊進行「Q&A」，期間發現遠處出現棕熊的身影。

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葉田隨即拿起相機走前拍攝棕熊，觀察到有１隻母熊及３隻小熊。雖然口中說著「就算突然襲擊我哋都唔出奇」，但他們並沒有立刻收拾離開現場，而是爬上他們停在附近的私家車頂上探頭察看棕熊一家。之後兩人回到車內接著拍片直擊牠們的行蹤，笑談著看棕熊走到他們野餐的位置，當熊開口吃掉他們遺留的薄餅後亦表現得十分興奮。

他們不但完全沒有離開現場的想法，還等到棕熊一家離開後走回野餐地點拍攝被搗亂後的「慘況」，又擔心地察看自己放在該處的名牌背包又沒有受損。最近日本接連發生數宗市民被熊襲擊後死亡的事件，有媒體就在新聞節目中引用葉田的影片，並訪問他當日的狀況。期間葉田講到「以為用咁大聲量拍片啲熊就唔會接近，點知真係出現咗，嚇我一跳」，言詞中透露出他知道該處是有熊出沒的地區。

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節目播出後葉田的影片隨即炎上，被網民狠批他為了賺觀看次數而玩命。有網民指出影片拍攝的前一天該區已有熊出沒的報告，但葉田仍帶著薄餅這類氣味較大的食物前往森林明顯是別有用心，與畜意「餵飼」野熊毫無分別。影片的資訊欄中寫到該處在不足100米以外就有民居，網民就怒指葉田明知附近有居民但仍熊誘至的行為極不負責任。棕熊有可能會因此記住薄餅的味道，並因此接近民居、令居民陷入危險。

事件被日媒報導後進一步炎上，葉田的經理人就在Twitter上講到報導中「含不實情報，嚴重影響對葉田頻道的印象」。但因頻道過往也曾上傳數條以「找不到熊就不回家」為主題的影片，網民認為他是慣犯、只是在狡辯，完全沒有理解到事情的危險性，應受到適當制裁。