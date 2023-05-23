2023年最新全球智商排名出爐　日本人IQ最高NO.1、香港排第幾？

IQ常被當成判斷智力的指標，測試的分數越高就代表越聰明。「世界人口綜述」組織最近公開全球平均智商排名， TOP10的地區有6個均是來自亞洲。當中數據指菲律賓人的指數低於全球平均值，更引起當地政府關注。



「世界人口綜述」組織（World Population Review）最近發表2023年全球智商排名，指出地區之間的平均分差異很大。表示IQ分數通常反映當地人們所獲的教育程度和資源。因此IQ分數較低的地區普遍較高分數地區貧窮，並發達程度較低。

越淺色代表IQ分數越低（World Population Review 網站截圖）

2023年全球智商TOP 10地區

【1】日本 （106.48）

【2】台灣 （106.47）

【3】新加坡（105.89）

【4】香港（105.37）

【5】中國（104.10）

【6】南韓（102.35）

【7】白俄羅斯（101.60）

【8】芬蘭（101.20）

【9】列支敦士頓（101.07）

【10】荷蘭／德國（100.74）

而全球智商最低的3大地區則是塞拉利昂（45.07）、利比里亞（45.07）和尼泊爾（42.99）。另外報告亦引起智商排名111位的菲律賓當局注意，當地媒體報導指他們的智商評分只有81.64、低於全球平均值後引起熱議。衛生部指出營養不良是IQ偏低的關鍵因素，而教育部則表示將檢討教育品質，期望改善眼下的情況。

不過「世界人口綜述」組織亦重申IQ並不是衡量智力的唯一指標。除了IQ測驗的分數之外，透過比較每個國家的學術考試成績、引入科技技術的可能性，甚至所獲諾貝爾獎的數量等也是可考慮的數據。