美團攻港爆平台「三國之爭」網民列2點完勝　麥當勞1人餐竟差$20!

美團外賣APP「KeeTa」 於今日(22日)正式攻港，對轗香港主要2大外賣平台FoodPanda及Deliveroo，三間平台演變成「三國之爭」!對此網民表示，香港的市場不大並沒有可能容納到3間外賣公司，如Ubereat和拎得lingduck兩大平台都相繼被拉落「神壇」，認為三者「其中必有一死」，但有不少網民都認為「新血」美團會成功跑出，單單靠2點便能完勝兩大元老!



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港版美團外賣APP於今早(22日)8時正式啟用，服務區域首攻香港最旺地區「旺角」和大角咀，而平台將逐漸擴展至多區，並料今年底將覆蓋整個香港範圍。而香港外賣平台之間的戰爭一直都十分激烈，以往都陸續有不同的平台加入鬥爭之中，但大多都因戰爭過於激烈，不敵兩大平台「FoodPanda」和「Deliveroo」，而相繼結業，連本身同為香港外賣平台3大龍頭之一的「Ubereat」都捱不住，於前年年底正式宣布結業。

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對於美團「KeeTa」的正式進攻，不少網民表示外賣平台之間將重回「三國時代」，三間平台將互相對撼，而香港市場擁有兩間平台已足夠，沒有空間能再容納多一間公司，戰爭中「其中必有一死」。雖然Deliveroo和FoodPanda為香港人最常的平台，於香港已有建立了一定的消費群，但有不少網民卻非常看好美團的「KeeTa」，認為它有潛質可撼贏兩大平台，因平台擁有兩大特點!

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1.價格取勝+優惠多多

不少網民認為美團看似先打「價格戰」，連環推出多個優惠吸引新用戶「轉台」，而優惠亦的確相當吸引，於一開始便為每位新註冊用戶發送共7張，價值$300元優惠劵，當中包括多張免運費劵、額滿優惠劵、新專區體驗劵等等，除了迎新優惠劵，平台更擁有一個名為「一人飯堂」的專項，當中的餐點連運費最低只要$60，讓大家即使一個人叫外賣都不用「硬食」全數的運費。

《開罐》記者嘗試對比三個平台的價格，於APP上同叫一個麥當勞麥炸雞1人餐，Deliveroo的總價格為$92.8，FoodPanda為$101.8，而美團的價錢則是$80，價格為三個平台當中最低，與最貴的FoodPanda相比兩者相差超過$20!平台更實施「邀請朋友」即可獲優惠劵的制度，只要邀請朋友註冊，若於7日內落單，邀請人即可獲贈$50的滿減劵。此外，平台更會推出「日日有著數」活動，每日都會隨機向用戶派發優惠劵。

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2.推行「準時保」政策

網民表示，自己曾經於其他平台上叫外賣，單單等候外賣送達等待「半個鐘以上為基本」，最久的一次更超過1小時。美團為了杜絕此情況發生，新推行了「準時保」政策，用戶下單後便可獲得免費的準時保服務，而用戶並無須為服務支付費用，若餐點實際抵達的時間比預計的時間遲了15分鐘或以上，平台將根據遲到的時長，發還相抵沒有使用門檻的現金劵，現金劵由$10-$100不等。

圖自KeeTa APP

不論價格、方面和服務方面，有網民表示「香港人睇價錢貪平，邊個平就用邊個」，網民表示美團價格不但較便宜，連所推行的計劃亦較為細緻，能夠照顧不同人數的客戶，調整價格。網民表示，平台之間的戰爭「無非就係服務，口碑，價格」，然而相對其他兩大平台卻「不斷加價」，和並沒有任何餐點送抵時間的保證，若以此來比較暫時看去美團都可謂「完勝」。但有網民卻表示，FoodPanda和Deliveroo近期亦有不同的優惠相繼推出，而且兩大平台的網頁平台始終已運行了一段時間，相對上都應較為成熟，以現今服務範圍來看以覆蓋率較高。