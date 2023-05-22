新港城330呎單位劏10張碌架床位出租！月租$X,XXX網民:慘過住籠屋

住屋問題一直都是香港的「重點」問題之一，政府近年更以「3年上樓」為目標以希望能杜絕香港價格高昂又惡劣的劏房。而近日，於網上樓盤網頁上，有馬鞍山新港城的業主竟然將單位分成多個「碌架床位」出租，於330呎的2房1廁的狹窄環境中，共塞滿10張碌架床位，每個叫價$2,000起，而租盤業主更列名「女士限定」，引起網民熱議，有網民更高呼住於此租盤「仲慘過住劏房」。



圖自28hse網頁

日前，網上瘋傳一個位於馬鞍山新港城三期P座，面積330呎擁有2房一廚一次廁的租盤單位，單位景觀開揚，房間更有「海景」。但這個看上去不錯的單位竟被業主共分成10個床位，從放租網頁上的照片上看，屋內從大門一入望向廳，便即有兩張雙層碌架床，而兩間房內卻分別有一張和兩張。當中有些碌架床的下格更是一張較大的雙人床，床位若爆滿，即有12人共塞進一間屋，每人平均呎數就只得約28呎。

+ 2

整個單位的裝修簡單，而且單位內所用的床都是較舊式的金屬鐵架型碌架床，而廚房則附有雪櫃，電飯煲，熱水機，煮食煲等等，惟洗衣機卻沒有提供。業主於租盤中更列明「女士限定」，只限女生居住，租金每月為$2,000起，若預繳一年租金更可獲9折優惠。

👉香港網紅移台移英失敗回流被鬧爆 自揭2大回流原因「超心酸」

圖自28hse網頁

租盤一推出即引起網民熱烈討論，有網民將重點放在業主所列明的「女士限定」上，指業主相當「唔人道」，一間屋只得一個廁所，只是沖涼都要排到「2046」，「限女 爭廁所爭到癲」，「十條女一個單位個廁所浴缸啲去水位一定唔夠一個月就塞X哂」，「排隊沖涼都有排」，若要超過10個女生一同居住「仲慘過住籠屋」，網民更表示單位內「連張枱食飯都無」，設備相當簡陋。

👉移英港人餐廳被爆嚴重拖糧+態度差 恐嚇員工攬炒！網民:醜出國際

+ 1

有網民則批指，整間屋的設計「不堪入目」，所用的傳統金屬碌架床「好醜」，「張床整到好似宿營咁樣」，「集中營體驗盤」，嘆指「用碌架床都揀張靚啲啊」。有網民則猜測業主如此分租，主要是提供給內地來港工作的人居住，估因位置對他們來說都較便利，有便於平日返工和星期六日往返內地和香港。但有網民指業主如此出租「咁樣劏間房塞咁多人入去住，都係得兩萬蚊，收埋啲錢都唔夠交水電煤同保養」，根本是「蝕本生意」。