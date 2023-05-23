日本最強「口技」美女一舔入魂　可以用脷「甩麻將」連這個都能舔

不是人人有「特異功能」，即使有也未必在生活上應用到。近日有日本節目就訪問了一位舌頭很敏感的女生，她可以用舌頭甩字甚至甩麻將，令網民不禁驚訝：現實生活有咩用?



女嘉賓日里麻美有一條很敏感的舌頭（節目截圖）

日本節目《月曜から夜ふかし》日前分享了一系列雖然很厲害又獨特，但卻完全沒有實際用途的「無用超能力」。當中女嘉賓日里麻美異於常人的能力就是她有一條很敏感的舌頭，只要一舔就能分辨出物品的細微特徵。

節目組讓她戴上眼罩，在鏡頭前親身示範她的特技，並給她一隻麻將牌看她能否「一舔入魂」。只看到她輕輕舔了牌面一下，就準確地分辨到手上的牌是「六萬」。別人能用手甩牌已經足夠厲害，但她竟然能用舌頭甩牌！日里表示自己是在疫情期間太無聊，心血來潮便用舌頭舔家中的麻將牌試試自己能否猜對，誰知一擊即中。只舔了3、4次便抓到秘訣，能輕鬆分辨出所有麻將，才意外發現自己這項才能。

她講到只要物品有一點凹凸自己就能分辨出物品，即是不是麻將也能做到。於是節目組便從日本10大姓氏中隨機準備了幾個印章，實測她是否連直徑只有約1cm印章上的文字都能辨認到。結果不論是較複雜的「渡辺」，還是筆畫較多的「佐藤」都只是舔了一圈便準確地猜出上面的姓氏，舌頭能這麼敏感實在令人佩服！不過，這項「超能力」在平常的生活中又會有甚麼用途呢……