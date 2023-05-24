內地網紅直播中途被斬當場斷手　網民冷血留言！當局揭背後真相

近年網上直播盛行，而為了能吸引觀眾的眼球，有不少直播主都會做一些出格的行為，甚至自導自演特意制造驚悚的畫面，來增加網絡流量，令網民都對鏡頭前的畫面大多都心有存疑。日前，有兩名內地抖音的直播主於戶外直播時，突然遭一名身穿黑衫的男子持刀襲擊，其中一名直播主的手掌疑似當場被斬斷，畫面極為驚悚，但卻引來不少網民質疑「造假」，當下更冷血開玩笑留言「砍死他」，直至一畫面曝光真相才揭盅...



圖自twitter

於昨晚(23日)，內地網上瘋傳一段有關抖音直播主於直博期間，突遭一名男子持刀亂砍的驚悚影片。據悉，事件發生於廈門華天涉外職業技術學院，而從網絡瘋傳的影片上看，當時抖音石姓直播主正與另一名葉姓網紅於戶外進行直播，突然有一名身穿黑衣的男子持刀向他們亂揮，下手極重，兩人當下立刻逃跑，黑衣男則緊追其後，而於影片中更隱約看到石姓主播的手疑似被當場斬斷。

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由於畫面過度驚悚，當下事件發生時有不少網民都認為是直播主所設計的劇本，因而網民於直播間不斷留言哈哈大笑，有網民甚至超冷血地留言指「砍死他」。後來有網民上傳多個現場的畫面，和一張疑似為當場被斬斷的斷手照片，但有眾多網民仍然認為其為造假，更質疑其斷手為「拍攝道具」。

網絡圖片

但有網民其後發布一段，涉事網紅於救護車上的影片，從片中可見網紅的左手被包紮，送往醫院治療，影片再度瘋傳後，網民才相信事件並非造假，而大感震驚。廈門當地公安於今(24日)亦出通報表示，昨晚收到接報有人被砍傷隨即到場處置，經調查犯罪嫌疑人羅姓男子，因與石某和葉某在網絡平台上發生口角，心生不滿而犯案。兩名受害人分別被砍傷手部和背部，現經送院治療並無生命危險。而犯案者於今日亦從外地被捉拿歸案。

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圖自微博

對此網民表示，「太恐怖了」，「嚇死人」，「好可怕，今晚睡不著了」，有網民則指「有多大仇恨啊」，「口角都不至於要砍人吧」，有網民亦表示「這就是現在學生素質?」，「動不動就動刀砍人」。有網民亦留言提醒指「網絡發言也要記得友善交流」,「禍從口出 大家要慎言啊」。