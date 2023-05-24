港男怒轟流浮山海鮮酒家劏客　濫收$XXX加工費！主席李彩華咁講

講到香港必食的美食，「海鮮」一定是不少人心目中的頭三名，而為了能享用最「靚」的海鮮，有不少港人都喜愛自行到外面海鮮檔選購後，再帶到酒家進行加工。而眾所周知，若果自行攜帶海鮮到酒樓加工，酒樓必定會收取加工費，但日前有網民大呻指自己於流浮山酒家店內叫海鮮，竟都被收「加工費」，令其怒轟酒樓亂收費，警世大家小心中伏，引起網民熱論。



資料圖片(示意圖)

日前，有網民於Facebook專頁「食在元朗」上發文怒喊中伏，轟流浮山的海鮮酒家濫收「加工費」，他表示自己早前前往流浮山的酒樓食海飯，於店內「叫咗幾款海鮮」，然而當其結帳時才發現酒樓竟然要受「加工費」。從樓主所發布的餐廳單據上看，可看到於「油料費」項目中寫上了「代工300」，他指明白若是於外面叫買海鮮，再帶到店內烹調需要收加工費是很合理的事，但他不解為何「係佢舖頭叫又要收呢」。對此他反問道，若全部的食品都需要加工費，「咁炒菜又吾收」，批餐廳根本就是「選擇性收費」。

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帖文一出已引起網民熱論，有網民表示撐樓主指「以前外來食才加工錢就一定嘅，依家堂食都要加工錢，咁喺咩嘢玩法呢」，「去酒樓食海鮮，魚缸選海鮮都無收加工費喎」，但有網民卻表示流浮山海鮮街的酒家收費一直都是如此「第一次食啊？不嬲都係咁」，「由細到大，四十幾年都係咁收費」，更何況「佢寫明代支，當然要加工費，其實你係邊到買都要加工費」，並不是特意針對他而收費。網民更解釋到，「海鮮街啲海鲜檔同酒樓並唔係同一個老闆」，因而需要收費。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華

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就此《開罐》記者向香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，有關酒家內點海鮮收加工費是否為慣常做法，而並非個別事件。華哥表示，的確有些附有自家海鮮檔的酒樓，即使你於其店內選購海鮮，酒樓都會收取加工的費用，但有些酒樓確會豁免費用，最保障的方式便是於購買或點餐前，先行向店家查詢有關收費模式詳情，再進行點餐，從而避免發生爭拗。

資料來源：Facebook「食在元朗」