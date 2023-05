移英港人餐廳被爆嚴重拖糧+態度差　恐嚇員工攬炒！網民:醜出國際

近年,英國放寬港人BNO簽證申請,令不少港人選擇移民英國,而有不少人移民後都會嘗試「闖一番事業」,自己開舖開餐廳做生意。開一間餐廳的事前工作繁瑣,成本亦並非小數目,但日前,一間位倫敦北部Muswell Hill的港人餐廳竟開業不到三個禮拜便突然宣布結業,令網民感超奇怪,後來餐廳老闆被員工踢爆不但嚴重拖糧,對待員工態度奇差「當人啊四咁用」,當員工向其追數時更「恐嚇我哋唔會出糧同埋攬炒」,事件引起網民熱烈討論。



該名港人所開的餐廳名為「Yue Hong Kong Cuisine」並位於倫敦北部Muswell Hill Broadway,餐廳於3月底成立,並於4月24日開業。於5月10日餐廳於社交平台帳號上出post表示「We have been broken into and need to close」,指餐廳被非法闖入因而需要暫停營業,但5日後(15日)餐廳卻突然表示將正式結業,消息令網民都感到震驚和奇怪。

然而結業消息一出,有前員工便透過社交平台專頁「港柴英事」轉載,大爆餐廳之所以會如此迅速結業,就是因該餐廳一名蔣姓的老闆「對待員工態度欠佳加上出糧唔準時同亂扣數所造成」。他表示其實餐廳為「頂手」,上一手是一個土耳其人所開的意大利餐廳,整間餐廳出面門牌需要裝修外,其他「根本無扔本落去搞」,連餐具所有的東西都是頂上一手。

蔣姓老闆於3月接手後,不足1個月便表示要開始營業,因他不想「蝕租金」,但當時不但人手不足夠,而且蔣老闆根本對餐廳的運作一無所知,「連洗杯機啲liquid同清潔鹽都唔知係咩」,幸好當時有一位全職的員工認識人可幫忙,問題才得而解決,但蔣老闆「唔該都冇聲,當人阿四咁用」。

到5月頭出糧日時,餐廳「個個員工問佢幾時出」,但老闆卻以不同的藉口拖延,一時稱未有會計計算,一時則表示「過埋英王加冕假期後出」,「日日粗口鬧人,又唔畀OT錢我」,因此他毅然決定離開餐廳。

誰不知當他打算向老闆交鎖匙的期間,老闆竟然「屈我其中一個同事拉隊走人搞到佢開唔到舖」,更恐嚇「唔會出糧同埋攬炒」。前員工怒指,就算兼職的同事收到錢,「但係啲數都唔啱」,誠信嚴重破產,才會讓同事們選擇離開。

後來老闆透過一個中間人稱會向他們繳付薪資,但前提是他們必須要簽「agreement」以保證拿到薪酬後,便不可公開評論餐廳。前員工表示,當下為了生活本打算「讓一讓步」,誰不知第二日老闆卻出爾反爾,還要求他們「道歉賠償佢損失」,讓一直不想將事件公開「唔想香港人個朵臭」的他們,逼於無奈選擇將事件公諸於世。

餐廳內環境(圖自「港柴英事」)

前員工更補充,有同事曾任記者,「起底」才發現該名疑似曾於香港反修理運動期間,創立一個名為「Blackbloc HongKongers」的專頁,其因多次利用被捕人士名義眾籌,而被人指出涉嫌有詐騙成份,最後走到英國「仲改埋名」。

蔣姓老闆疑似為專頁創辦人,曾受人質疑利用被捕人士名義眾籌(圖自Facebook)

而以餐廳地址翻查英國公司註冊處(Companies House)網站,可見餐廳由一間名為「Cosmo Link LTD」的公司所擁有,而公司成立於2023年3月29日,並有兩名分別名為「CHIANG, Fei Yeung」,和「LEUNG, Alexander」,而從兩人的名字上看為粵語名字拼音。然而餐廳Facebook專頁、IG帳號已經關閉。

相關貼文消息一出,即引起網民熱烈討論,網民表示「美麗新倫敦」,「香港人下一句未專呃香港人lo」,「成陣爛仔徐,件事好香港古惑仔酒巴老闆」,「大話精,專呃人錢」,網民更表示該名老闆曾經「claim自己係Assylum seeker(尋求庇護者),但用不符合Assylum情況的原因籌款」,因而被人質疑,當時其亦不斷迴避,後來更無故消失。網民更細心提醒指,「各位移左民嘅朋友要好好帶眼識人」。