新北「正妹檢察官」開IG脫下法袍曬日常穿搭　真實身份竟是「他」

新北地檢署一名「正妹檢察官」開設IG，透過IG分享檢察官的日常裝扮、穿搭。沒想到，他竟是近期偵破「天道盟太陽聯盟」的優秀男檢察官陳漢章，且妻小都知道女裝的興趣也給予大力支持。



陳漢章5月開設IG「檢察官RAKU的OOTD」，於自我介紹處表示，「看了這麼多有關於檢察官的韓劇、日劇，會不會有點好奇，到底台灣檢察官的日常、上班穿搭是如何？就讓樂樂檢本人來現身說法！」陳漢章的妻子、孩子都支持他的興趣，也曾在臉書發文幫忙推廣IG。

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陳漢章至今發了13篇貼文，每篇都附上自己工作、日常的穿搭，包括褲裝、長裙、包款、鞋子及耳環等，都搭配出高雅的氣質風，此外，陳漢章拍照的姿勢、自信表情等，讓人彷彿看到模特兒或女星一般。

據了解，陳漢章工作表現優異，近期指揮新北市永和分局偵破「天道盟太陽聯盟」宜陽會所涉販毒、囚禁等不法案件，且曾參與規劃新北地檢署的數位採證中心，建設數位鑑識軟體。

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