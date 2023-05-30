旺角大叔酷熱天氣拖貴婦狗行乞　疑博同情呃錢！網民怒批：唔人道

近日酷熱天氣警告頻頻生效，每日平均的溫度更高達30度，面對如此高溫的天氣，人都會熱得汗流浹背，更可況是擁有厚毛包覆的毛孩們呢!但近日有網民就於社交平台上發文指，在如此酷熱的天氣下，有位大叔竟然利用狗狗於旺角街頭行乞，疑意圖以此來博取別人的同情，引發網民眾怒!



圖自小紅書

網民於小紅書發文表示，該位大叔行乞的位置為旺角朗豪坊附近，而近日天文台常常發出酷熱天氣警告，若「小狗中暑很容易死亡」，但大叔竟然在如此高溫的天氣下「拿小狗騙同情騙錢」，於街上行乞。從樓主所帖的照片上看，該位行乞的大叔身前放置理了一張椅子，而椅子上有一個用作行乞的大紙盒，和一張以白紙黑字，寫滿大叔行乞「原因」的紙張，而小狗則睡在旁邊細小的發泡膠箱上，從圖中所見小狗為一隻貴婦狗，發泡箱上亦設置一把細小的風扇吹著狗狗和一包狗零食。

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大叔身前所擺放的紙張上解釋到，他之所以會行乞是因為「無能力工作，無兒無女」，愛妻得子宮頸癌離他而去，並留下愛犬托付於他，然而小狗的年齡高，體弱多病，以此希望眾人能「伸出援手和愛心」。當中更有一句寫著「如要影我老年靚仔相，請我食嘢啦」，意指若大家想影狗狗照片的話則需買東西給狗狗吃。

圖自小紅書

樓主對大叔所行乞的途徑和原因感奇怪，她自己於夏天「根本不會帶愛犬出街」，若真的要出也是「晚上才會出門」，達到32度的天氣根本都不能帶狗狗到戶外，質疑狗狗只為用作博取同情，而從其所寫的經歷為簡體字來推測，該人為行乞的「專才」大軍。樓主更表示，現場有路人亦就此報警，以控訴「虐待動物」。

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對此網民紛紛表示，「30多度，他帶着狗子擱這軍訓呢？」，「天氣咁熱，隻狗真是慘」。有網民指「又係專業人士，專才」，「香港一開關，街頭特別多各種各樣的騙術」，「無語」，更表示「好彩冇俾我同男朋友見到 捉住佢嚟鬧」。有網民則表示曾看過大叔，然而自己「當時看到他在給狗狗梳頭髮，然後旁邊擺了狗狗零食，我還以為他對狗很好呢」，覺得自己被騙。但有網民則指看過大叔幾次，而大叔的確「好錫隻狗」，認為他並非詐騙。

根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第26A條，任何人到處流浪，或在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，或導致、促致或鼓勵任何兒童作上述事情，均屬犯罪，第一或第二次定罪，可處第1級罰款及監禁1個月，第三次或其後定罪，可處第1級罰款及監禁12個月。而根據第169章防止殘酷對待動物條例虐待動物者，一經定罪，可被罰款$200,000及監禁3年。