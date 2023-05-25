港女小紅書教遊客來港5招防歧視　一行為影響市容！網民反應兩極

自從香港與內地通關後，於社交平台上時不時都會看到有內地的遊客控訴遭港人「歧視」。日前有港女於小紅書上發文為此平反指，香港雖然的確有人會「歧視別人」，但其實有時候香港人之所以會「歧視」，是因遊客本身做了一些行為「令別人討厭你而不自知」，更教路遊客5招避免踩到港人地雷「防歧視」!



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該名港女於小紅書上表示，看到有人投訴於五一黃金週遊港時稱「被歧視」，對此她指雖然香港的確會有歧視別人的人，但有時候遊客之所以會「被歧視」，也很有可能是因對方「做了一些行為令別人討厭你而不自知」。為此她教路遊客5招避免踩到港人地雷「防歧視」，更表示「這些是一個文明的城市/國家的市民都應該有的意識」。

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1.不要隨意蹲在路邊

她表示，自己於香港土生土長16年，基本都不曾看過會「有人蹲在路邊」，「封關期間更甚」。她指香港人即使逛街逛到累了，大部分都會「憋住」直到找到座椅才會坐，「商場的也好，回到家的也好」，不論如何都一定不會蹲在路邊。不的話蹲的人就會被人用「奇怪的目光」看著你。她更認為，「蹲」在路邊的確會「影響市容」，加上香港的街道本身已經人多，若有人蹲在路邊，稍有不留神便很有可能會互相碰撞。

圖自小紅書

2. 不要隨意大聲說話

樓主指，香港人除非是於嘈雜的環境下，或者有危險的時候，不然通常都不會大聲說話。若於公共交通工具上大聲說話，尤其繁忙時候，好容易便會成為「大家的焦點」，而且大聲說話是會影響其他路人，特別是上下班的人和學生。她表示，於香港擁擠的環境「已經感覺大壓力」，平日還有人大聲說話，「真的會忍不住暗暗鄙視那些人」。

3. 不要外放手機聲音

於公共交通上，有時候都會聽到有人大聲播放影片的聲音，對此港女表示若大家有需要聽聲音，是應該戴耳機，若沒有耳機的話，則可將音量開一兩格，再放在耳邊，「真的不會有任何理由把手機開這麼大聲」。

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4. 不要隨地丟垃圾和吐痰

她表示，垃圾和痰都含有大量細菌，隨意扔在街上「真的很不衛生」，不單遊客有些香港的老人都會隨地吐痰，她讓網民試幻想「如果有人在你身邊吐痰，即使吐不中你，你也會想走」，然而正確處理方法是應該將痰吐在紙巾上，包好再扔進垃圾桶裡。

5. 不要插隊

樓主指，不單是香港，其實不論於哪個地方都不應該插隊，因大家都是同樣「辛苦頂著酷熱天氣排隊」，若有人無故插隊「誰也不能接受」，不論是長輩、小朋友、有錢人或是出名的人，都不應該插隊，還有一點就是在香港排隊特別是夏天，需「前後保持一點距離」，因大家的身體「味道重」。

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對此，有網民怒轟表示「大陸人的素質比你們好多了 你說的這些全都沒在深圳發生」，「我沒覺得香港人整體比內地人素質高」，更表示香港人到外地比內地人更沒「素質」，「好幾次在景點遇到的遊客最吵的就是香港人，還望先要求自己再要求別人」，指「你不如說大陸人因為你是大陸人才被我們歧視」，還香港要防歧視「應該再加一條：如果你是白人你可以想做什麼就做什麼」。但有網民對樓住所說表示認同，更認為「只是一些很基本的素質禮儀」，「這些建議放之四海而皆準，不光適用於香港」，而是到全世界任何地方「最好都不要去做，都是不好的習慣」。