日本爆紅「肌肉女子」主題酒吧　爆肌美女超吸睛1000円享特別服務

日本有不少特色Café和酒吧，旅客遊日時體驗女僕Cafe、動漫主題或陪酒吧也是人氣行程。但不知大家有沒有聽過以下這間位於池袋的特別酒吧呢？他們開業近3年，每天吸引不少來自日本各地甚至海外的旅客朝聖。賣點是甚麼？就是充滿魄力的肌肉女子店員！



（Twitter：＠muscle_g666）

相信有不少港人都曾經體驗過日本的女僕Café或其他主題咖啡店和酒吧，不過位於日本東京都豐島區池袋的「筋肉女子 マッスルガールズ」酒吧並不是走可愛路線。裏面的店員全部都是追求理想身材、熱愛肌肉的肌肉女孩！

店內除了擺放喝酒的吧檯之外，竟然還有一部用來鍛鍊胸肌的胸推機。肌肉女子們會跟著店內播放的音樂跳舞、騷肌炒熱氣氛。作為酒吧她們當然也有多種飲品，當中若點了「マッスル生搾りサワー」（肌肉鮮榨檸檬雞尾酒），還會有店員在你面前徒手榨檸檬，果汁橫飛、場面非常壯觀。

肌肉女子酒吧收費2,000円（大約港幣112元）就能享用30分鐘飲品放題。她們還有外國旅客專用的特別套餐，每人5,000円（大約港幣279元）能享有1小時飲品放題、「肌肉鮮榨檸檬雞尾酒」、騷肌演出，並能隨便拍攝肌肉女子們的照片和影片。

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不過除了以上的套餐之外，客人們還可以買入１,000円（大約港幣56元）10個的「肌肉幣」，換取一系列獨特的服務。「肌肉幣」除可以做小費給喜愛的店員外，用10個肌肉幣可以親身體驗被一名肌肉女掌摑或腳踢屁股的滋味，30個肌肉幣就能被所有當值店員輪流掌摑。

當然也有非「自虐」式的體驗，例如20個肌肉幣能與所有店員一起拍照，也能體驗被公主抱、被背孭著深蹲，或是由兩人抬轎式把你舉起等等。「筋肉女子 マッスルガールズ」酒吧各種獨特的體驗吸引大量本地人及來自海外的旅客慕名而來，經常爆滿。若大家想前往店舖體驗，提前在官網上預約會比較好啊！

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店名：筋肉女子•マッスルガールズ

地址：東京都豊島区池袋２－４１－２ 葉山ビル６F

營業時間：

星期一至五 18:00-23:30 （逢星期二休息）

星期六、日 17:00-23:30