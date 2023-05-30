酷熱天氣｜ 內地女來港險中暑　香港情侶路過急相助 ：感動得想哭

正所謂在世間遮風擋雨有一種愛，有內地網民於小紅書上發帖分享自己來香港旅遊時所經歷的好人好事。她在維園散步時由於烈日當空，出現了輕微中暑的症狀，狀甚辛苦。幸得路過的港人出手相助，令樓主「感動得想哭」。



（小紅書截圖 ＠小屁柴_xpc）

昨日（29日），內地網民小屁柴_xpc於小紅書上發帖，指自己來港旅遊，在烈日下走了20分鐘，走到維多利亞公園時出現胸悶的症狀，由於樓主先前曾經試過暈倒的經驗，她感到自己準備會再一次暈倒，因此走到附近的長椅休息。但由於真的太難受，她開始感到呼吸困難並蹲在地上，因此吸引到旁邊一對正在帶寵物散步的情侶注意並上前伸出援手。

👉酷熱天氣｜古人冇冷氣點生存？黑科技4招消暑 驚見古早版冷氣機！

樓主表示當時有強烈中暑的症狀，本想找有空調的地方紓緩一下，但維多利亞公園附近並沒有，因此樓主問情侶知不知道附近哪裡可以買到含糖飲料。沒想到香港女生馬上叫她的男朋友跑去買寶礦力，讓樓主表示：「第一次去香港玩，就在孤立無援時遇到熟悉地形的救星，真的感動得想哭。」

那位男生去買寶礦力的時候，女生亦留下來跟樓主講哪裡有醫療隊和照顧她，讓她「像抓住救命稻草一樣」。最後當樓主男朋友想把寶礦力的錢轉給他們時，他們卻堅決不要，樓主表示「已經除了感謝不會再說別的了，在不熟悉的體制下的地區遇到救命人，感動得想哭」。後來樓主自己再買一瓶寶礦力時發現香港的寶礦力要$10一瓶，讓她對那對香港情侶不求回報的付出更感動。

（小紅書截圖 ＠小屁柴_xpc）

最後樓主亦表示「要相信，世界上還是善良溫柔的好人多呀！我們也要把自己變成善良，盡量幫助別人的人！」

帖文一出，引起不少網民關注，除了關心樓主身體之外，有網民留言指「在香港，只要你是真的需要幫助，大把路人願意幫忙，個個都是非常熱心的」、「香港人，有的真的是很好很好的，小紅書上面真的有時見到說香港什麼的，但大多數人是好的。」

（天文台網頁截圖)

亦有網民笑指「廣東地區夏天比較炎熱，以後出門多注意」、「香港夏天很恐怖的 ，至少等秋天再來玩」。最近香港受外圍下沉氣流影響，天氣持續酷熱，不論是遊客還是港人出門都要注意補充水份，避免中暑。