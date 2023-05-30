港車主怒批港車北上安排4大混亂　未登記卻「被登記」!運輸署咁回

「港車北上」計劃昨日（29日）供擬申請者提交資料，首輪電腦抽籤也正式開始，不過有車主就反映早前在登記時，卻發現自己的資料早已「被登記」，遂擔心個人資料外洩被冒認抽籤，但即使向運輸署電郵、致電1823查詢，也未有獲得正式回應，怒批安排混亂！



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昨日（29日）早上10時「港車北上」正式開放抽籤，有逾千人在官網輪候排隊，可見車主們對計劃躍躍欲試。不過有多位申請者反映，在排隊進入網站提交資料後，卻獲得系統的「錯誤代碼」，顯示「你已登記本輪電腦抽籤」，但自己根本未有登記，憂資料被竊取盜用。

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有事主在發現「被登記」後試圖尋找協助，但就對以下的4大狀況感到更生氣：

1.事主於是致電支援電話查詢，卻發現只是電話錄音，未有真人回答問題；

2.再發電郵查詢卻又苦等不到回覆；

3.系統內也沒有查詢功能，即使被惡意盜用也不會知道；

4.運輸署未有安排人手處理系統問題及作人工登記。

網民無奈地大嘆「看那個易通行也是如此，好亂」、「我哋決定觀望，等大家都扯火過後先參與，經過多次已經知道港府做嘢得一個字：亂」、「這套系統太難用工，訂運動場就能感受到...」。

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運輸署當日下午表示知悉今早有部份人未能成功登記抽籤，承認電腦程序出現問題，已作出修復。立法會交通事務委員會委員陸頌雄今（30日）在港台《千禧年代》指，昨日登記系統一度出錯，他認為承辦商需妥善報告交代：「點解第一日就甩轆，影響車主信心」，建議署方把每次抽籤日期延長，並增加中籤名額，同時提醒車主包括內地法規、泊車及充電注意等事宜，運輸署也可以加強宣傳。

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