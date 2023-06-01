男子酒店泳池玩浮床險變空中飛人！一動作撿回一命　驚險影片曝光

不論是staycation還是去外地旅遊，主要目的都是為了洗滌心靈，掃走平日生活上積累的壓力和疲困，但如果因為一時的大意和疏忽導致樂極生悲，那就本末倒置，得不償失了。日前（30日）內地媒體《九派新聞》報道，有一名男子於晚上躺在酒店高層無邊泳池的漂浮床上，差點因此跌落山谷，幸好及時醒覺逃過一劫，引起網民熱議。



（小紅書截圖＠帮视频）

事發於上月30日，有男子上傳影片稱自己當晚躺在貴州黔東南酒店高層無邊泳池的漂浮床上，卻差點因此樂極生悲跌落山谷，影片畫面顯示，當時男子將漂浮床放在無邊泳池上，隨後整個身體撲到漂浮床上，漂浮床因此慢慢飄到邊緣。眼看即將釀成悲劇時該男子突然意識到危險逼近，迅速起身離開飄浮床，才逃過一劫。

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據當事人稱，他當時感覺自己到泳池邊了，但卻沒感受到床墊觸邊，用餘光一看才發現一半的漂浮床已經身處深淵，而下面就是山谷，因此馬上起身，撿回一命。他亦表示，泳池外層的玻璃只有一米左右的寬度，如果床墊掉下去是不可能接住的。

（微博截圖）

事發翌日，涉事酒店回應指該游泳池於正常營業時間時會有救生員駐場，到晚上9點下班後就把相關設施關閉了，是次事件是由於客人於晚上11點私自使用，若救生員在場的話是不會允許漂浮床到泳池邊的。

事件引起網民關注，有網民認為即使救生員已下班，但無邊泳池這種有危險性的設施還是應該24小時設有安全措施保護使用者，不過亦有網民反駁，指一般無邊泳池是不允許帶飄浮床進去的，並指「這是酒店安全員下班了客人自己帶過去的，他自己找死怪酒店沒攔住他？」不管事件誰對誰錯，大家出門遊玩時還是記緊將安全放在第一位！