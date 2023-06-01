內地女小紅書鬧爆九記牛腩態度差　阿姐一句霸氣反擊獲港網民激讚

繼之前有內地網民於小紅書中力數九記牛腩三宗罪呼籲其他旅客別去吃之外，近日再有內地網民於小紅書上發帖，帖文中指九記牛腩阿姐服務態度差，爆發罵戰之餘更拍下影片。網民們對此反應兩極，更有人將是次事件形容為「九記大戰小紅書」。



Facebook截圖＠香港牛雜腩丸肉粥粉麪飯關注組(其他雜都歡迎)

於中環歌賦街開業超過九十年的九記牛腩除了出品的牛腩馳名四海外，老闆和員工的「待客之道」同樣著名。更有網民將「澳牛光速餐」、「星座蕃茄麵」、「新記芝士麵」以及「九記牛腩」並列為「香港四大奇食」，指不論餐廳員工態度如何，都會有大量食客聞名而來。日前，內地網民小紅薯9A69E6B9於小紅書發文，指九記牛腩的「收銀阿姐態度惡劣」、「服務差」、「買（埋）單果陣一句多謝都冇」，並指阿姐說「唔爭你果幾十蚊」「留返啲錢買藥食」，帖文中亦附上兩者對罵的影片。

👉內地遊客激讚香港Melody語錄塗鴉！看不懂但覺有趣：為何惡搞她？

於影片中，拍攝者站在九記牛腩門外，以手機鏡頭對準店內的收銀阿姐，片段中只能聽見二人對罵，惟未能了解爆發是次罵戰的因由。據小紅書原帖文章的內容推斷，疑似是因內地女食客投訴結帳時「多謝都無一句」，而引起罵戰。現該帖文已於小紅書上刪除，無法找到原文，但被香港網民轉載至FaceBook群組香港牛雜腩丸肉粥粉麪飯關注組。

Facebook截圖＠香港牛雜腩丸肉粥粉麪飯關注組(其他雜都歡迎)

網民對此事件反應兩極，有網民指「香港特色，九記兩母子一向都出名串過碼頭咕哩，我自己都唔去，費事受氣。」、「由排檔到搬入鋪，一向都係咁。」、「唔係出名去食佢啲爛服務同臭串咩」，反映不少網民對四大奇店之一的九記牛腩伙記態度差一事已是見怪不怪，更有網民笑稱這是「九記大戰小紅書」。

（@視覺中國）

不過亦有較理性網民認為「一段無頭無尾嘅片，有點斷章取義」、「生意多到唔憂做。如果有問題，生意應該差很多」。除此之外，亦有網民認為片段中沒有爆發罵戰的起因，不能盡信：「Cut頭cut尾話人鬧人啊？」。