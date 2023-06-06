深圳女遊港挑戰「免費過夜」凌晨5點發現1物驚呼：這裡的人真幸福

不同的人喜愛的旅遊體驗方式都不同，有些人會選擇舒舒服服行景點，而有些人則喜歡於外地進行不同的特殊生活體驗。日前有名來港旅遊的深圳女拍片，分享其於香港「露宿街頭」，不住宿半夜12時到早上6時四處遊覽，「免費過夜」的體驗。然而她於半夜遊覽時屢屢對香港的夜生活感驚奇，尤其凌晨5點時於堅尼地城發現1物，讓她不禁驚呼「這裡生活的人真心福」!



圖自「小學雞遊香港」小紅書

近日一名來港旅遊的深圳女網紅「小學雞遊香港」於網上拍片分享於香港「不住宿 流浪街頭過夜體驗」，她由班夜12時一直夜遊至早上6時，其間走遍九龍和港島，不但看了場電影，前往位於銅鑼灣的24小時超市購物，連日出都盡收在眼內。然而總共6個小時的行程，吃喝玩樂連同交通費一共花費了$416.7，高昂的價格讓她不禁表示通宵的價錢「勘比住宿費一晚」，根本「一點沒省」。

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於通宵的途中，女網紅對香港不論是任何時間街上仍然都會有人，感到相當驚奇，更不禁表示「香港人好像不用睡覺」。除了港人的生活作息外，讓她感到驚喜的是，香港的半夜竟然會有「巴士」和「小巴」這些交通工具，她們本以為到半約凌晨三時大部分的交通工具應都已經停運，但於路上竟還有巴士和小巴運作，讓當時正打算乘搭的士前往銅鑼灣的她們表示，巴士為她們「省了好多錢」。

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此外，讓他們最為驚嘆的是凌晨半夜5點的堅尼地城海旁，他們表示即使是在半夜5點，但海邊「已經很漂亮了」，她表示住在那裡的居民「只要每天一開窗下樓便可看到大海」，讓她不禁羨慕指「住在這邊的人真的好幸福啊」。

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影片一出即引起網民熱論，有網民不解表示「這種挑戰有咩意義？」，「倡導熬夜？不理解」，有網民亦表示「這個特種兵真沒必要當」，「重新定義流浪街頭，一晚上花了400也叫流浪…？」，更指香港之所以會晚上都仍有人是因大家要為生活返工拼博，「不然谁想大半夜工作或者放工」。但有網民則向網紅表示佩服「真係好佩服 好有精力」，和以網紅的經歷來說「可以體驗另一面香港」，亦能顯示香港「都還可說是安全城市」。