回流港人「珍心活」YTube遭入侵　一夜間全消失！網民:Yt都唔要你

香港移民YouTuber珍心活一家四口2020移民至台灣後，因等待兩年都未曾獲得台灣身份證，令其倍感心灰，最終選擇舉家移民至英國。但移英短短3個月，他又再度宣布自己「極速回流」，毅然決定回港定居，結束兩年半的移民生涯，移民的經歷和回流的原因一直都令網民議論紛紛。而日前(3日)珍心活於個人Facebook帳戶上，突然發文大呻指自己的YouTube頻道「珍心活」被黑客入侵盜用，改成一個名為「SpaceX」的頻道，後來更被YouTube官方凍結，「工作」和「公司」一夜之間全被消失...



圖自「珍心活」YouTube

港人YouTuber「珍心活」於頻道上常常分享自己移民的經歷，早前他移台移英失敗後，選擇回流香港，令不少網民對其議論紛紛。然而日前(3日)珍心活突然發問表示自己於當日早上一起床竟然發現「『珍心活』(頻道)消失了!」，頻道被黑客入侵，並被「騎劫」成為一個名為「SpaceX」的帳戶。然而數小時後，頻道更被YouTube凍結停止，珍心活表示「黑客同我都無得玩。現在YouTube保管中」。

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珍心活更無奈地嘆指，「經營2年半的youtube頻道，已累計有2100萬人次觀看，8萬8千訂閱￼，平均每條片有14萬人次觀看⋯⋯」，但「我的『工作』，我的『公司』」卻在一夜被消失，令他不禁反問到「假若是你，心情又￼會￼如何⋯⋯？」。但他於文中亦自我激勵表示，「人生總會遇上不如意的事。越困難時越要輕鬆過。外面世界的人和事我們管不了，但⋯⋯我們可以管理好自己的心情。」，他亦指世界上不幸的人很多，他這經歷相對下只是「小花生一小碟」，並「感謝」黑客酸民厚愛，和感激網民支持。

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YouTube帳號被入侵的帖文一出，即引起網民熱論，有網民對此感到震驚，「我都覺錯愕忽然無了珍心活頻道，還以為自己攪錯甚麼？」，「咁容易就俾人 hack 左, 珍心驚」，有網民更指他的帳號之所以會被入侵是因為「珍心活令人嫉妒」，「看你覺得是有影響力的youtuber」，並安慰指「就當休息、可能過一個月就返還了」，「你的價值在就不怕没機會！」。但有網民卻嘲指「台灣唔要你，英國唔要你，連yt(YouTube)都唔要你」，更表示「你珍係可以返大灣區了」，有網民亦質疑指「可能下次你又話面書俾人block咗，咁咪可以名正言順轉去小紅書囉」。