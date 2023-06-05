孤兒單｜林作遭保誠炒魷　保單變孤兒單點算？投保人4招自救

荷里活發生駭人斬殺兇案，事件令市民震驚，而就當全城對此深感悲痛時，抽水王「林作」於社交平台上出帖「抽水」售賣與疑犯同款的波鞋，引發大批網民震怒，而日前(4日)林作所屬保險公司保誠亦就此出聲明與其「割席」，令不少網民嘲指「自己攞黎」，但有網民亦好奇林作被炒，相信他幫其買保險的保單是否會變成「孤兒單」，一旦變誠孤兒單又能怎樣解決?



IG@jolamchok

「抽水王」林作因抽水荷里活兇殺案，引發網民眾怒，網民不但向保監會投訴，更表示會對其所屬的保險公司保誠保險進行抵制。而日前，保誠保險於社交平台發聲正式聲明，表示因「個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。」，因而決定將其「炒魷魚」，後來林作亦承認被公司親自致電終止合約。

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網民對此都表示「有時講野都要用下個腦」，「讀了咁多書，但係言行舉止比小學生還差，真唔明點解」，「將快樂建築喺別人痛苦身上，絕不應該」，但有網民亦就消費者角度擔心，若林作被炒，光顧其保險的顧客保單便會慘變「孤兒單」。

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大家大多都是依靠保險代理購買保單，而若該負責的保險代理於你保單生效期間離職，保單便會變成「孤兒單」。大家平常若有任何有關保單上的資訊和問題，保險代理都會能夠為你與公司溝通和處理，大家只需要簽名便完成。但若變成「孤兒單」，不論是調整保單資料和「Claim保險」，大家則可能需要自行處理。

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根據網上保險平台bowtie表示，保險公司和代理一般都會透過不同方式通知持有人，所跟進的保險經紀已離職，並安排新代理跟進，但有時候不少受保人在跟進保單和索償時，才會得悉自己的保險代理早已離職，保單已被轉手多次。若新跟進的代理並不主動，持有人若需要協助時便會無計可施，要自行聯絡公司查詢有關情況。

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然而，若大家一旦變成「孤兒單」的話有應該怎麼辦?遇到此情況大家需與新委任的代理聯絡，以確保他能夠了解你的需要。如大家對該新代理感不滿意則可透過書面的方式與保險公司聯絡，以重新安排合適的經紀跟進。但其實怎樣可避免自己的保單成為「孤兒單」呢?

而根據保險經紀公司Alea網頁中表示，大家若不想保單成為「孤兒單」，最好是向具規模、歷史，且聲譽良好的保險公司投保，並選擇一位較足夠經驗、紀錄良好的代理人。此外，大家亦可以將保險事宜委托予保險經紀。經紀與代理有別，保險經紀大多都有與多間保險公司合作，因而即使他們離開任職的經紀公司，也可以輕易帶同你的保單轉移至新加入的經紀公司，或者經紀公司亦可能會推薦其他經紀人，為你提供顧問服務。

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其實除了透過中介人，現時大多的保險公司都開設自助服務平台，讓大家能透過網上投保，甚至提交索償申請，大家亦可透過網上保險平台詢問有關保險的問題，即使沒有中介的協助都能自行完成投保和索償。