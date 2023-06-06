劈腿打卡內地女道歉被批「作秀」用濕紙巾抹港鐵站！網民：多餘

早前一名內地女因於網上發布一系列，在地鐵站花式「一字馬」打卡的照片，而引起網民爭議，認為她的行為尷尬不雅。對此，其當時現身回應強調指她當時「只是拍了幾張照片就走了，沒有影響到別的人」。但日前她於小紅書上拍片向網民跪低，指自己當時並沒有意識到「蹬腳上牆」的行為有「多麼的不妥」，片中她更拿著濕紙巾去到各個曾到訪的地鐵站進行清潔，但有網民見此卻反指她此行為「像是在作秀」，根本是「多此一舉」!



圖自小紅書「Ms.嘉嘉」

該名內地女為一個擁有超過40萬讚好的中國芭蕾舞演員，於上月網上突然瘋傳其地鐵站瘋狂一字馬劈腿打卡的照片，令全網爭議不斷。當事件經過接近一個月，風波剛緩時她突然又於其小紅書帳號「Ms.嘉嘉」發布影片表示自己「在反省了」，她於片中指自己被「網暴了」，沒有想到她「這個三十幾萬的芭蕾小透明被罵上了香港的新聞」。

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對於引起熱烈的討論和爭議，她為此向網民道歉，並表示當時她只想到「快點完成芭蕾動作，完成拍攝，這樣不會影響到別人」，卻沒有意識到「把腳蹬在牆上的這個行為」為不妥行為，她表示她「不管說甚麼都像是在狡辯」，因而她將全部曾打卡過的地鐵站都清潔一次。於片中可見她拿著一包消毒濕紙巾，於每個曾用作打卡的地鐵「牆」擦拭，就連曾觸碰的地板和站名的細節都不放過，但於擦拭灣仔站的椅子途中，她又再使出「一字馬」絕技。

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她於片尾表示，這個系列的本意是用芭蕾「遊遍香港」，讓更多人「看到芭蕾的美，看到我熱愛的城市」，而她的行為也算是一種「小小的行為藝術」，接下來她也會堅持拍攝香港打卡系列，並表示會「嚴格提高素質」。

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影片一發布便引來超過1000個留言，有網民對其表示支持，並認為「真的覺得沒有問題」，「不用在意他們的眼光」，並認為「他們就是嫉妒你，覺得你好看身材好看的不爽而已」。但有網民則反指其行為「多此一舉」，本來事件並沒有太大的回嚮，「你這件事情也沒有上熱搜香港人也沒有很多人知道這件事情」，「在香港沒有很火，講的人也不多」，但她現在這樣反而令人更反感，並認為她像是「在作秀」，更表示該名芭蕾網紅好像「有意把事情偏激化」。