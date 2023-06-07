港女港鐵月台「激露」短片瘋傳　當眾掀衣晒上圍！網民：傷風敗俗

近日網上常常看到不同的網紅以「特殊」的方式打卡，而近日一段港女於港鐵拍攝的裸露短片於網上瘋傳，於片中可見該位港女身穿一件大衣，並於列車月台位置將大衣打開，露出超性感內衣，影片尺度之大令人咋舌，引起網民激烈討論!



圖自IG@Yvonneclose

有網民更找出影片中的港女IG發現，原來她是一位擁有超過6萬粉絲的健身KOL，而該段性感影片其實是出自於其IG的動態。從她的IG帖文可見，她於2020年後所帖上的照片尺度都相當大，大多的照片都只穿著性感的內衣和服飾。除此之外，她不但於港鐵拍攝裸露影片，她還曾於香港不同的餐廳大膽「裸露」身材，甚至連於大馬路和觀塘海濱公園都有她的「蹤跡」。

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當中不少的影片她都是身穿一件大衣，當看其四周無人時便瞬間打開大衣，向鏡頭「展露」身材。她亦有於分別於超市和餐廳，特意將衣服或褲子掀起，從而露出極為豐滿的上圍和結實的「蜜桃臀」。除了IG上的超大尺度影片，該名KOL還有經營Youtube頻道，雖然頻道上單單只有兩條影片，但兩段影片都被YouTube列為需要設制「年齡限制」的影片，而當中最新的影片於今年1月發布，內容則是模仿早前日本大熱的「真空散步」，於片中可見KOL穿著白色短身上衣，真空乘搭港鐵。

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影片於網上引起網民熱議，有網民批評其行為不當「有違公德」，認為其不應於公眾地方刻意裸露身材，影響大眾觀感，並指其以此方式「博出名」，無所不用其極。但有網民則表示，KOL並非全裸，應該遮蓋的重要部位都有遮蓋，喜愛如何穿搭拍片為她個人自由喜好。