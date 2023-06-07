港女搭的士未瞓醒俾錯$1,000當$100！良心司機找錯錢後咁做被激讚

未瞓醒的時候經常都有失魂事發生，尤其不少打工仔在交通工具上都會補眠，在迷糊的狀態下就更加失魂了！今日（7日）一位港女在社交媒體發帖，表示自己在未瞓醒的狀態下乘搭計程車返工，在落車付款時，錯將$1,000當作$100，的士司機的處理方法被網民和事主激讚！



《降魔的》劇照

港女網民在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發帖，指今早（7日）在未睡醒的惺忪狀態下搭的士返工，最終車費為$124元。事主於是在銀包裡拿出摺起來的紙鈔付款，分別是一張「$100元」和一張$50元，司機收款後就找續$26元。然而當事主打算下車時，司機把她叫停，對她說「呢張係$1,000喎」，事主才驚覺自己迷糊的將$1,000紙鈔當作$100，於是馬上拿出正確的$100紅衫魚付款，也順道將手上找續回來的$20給司機，以表心意。港女直言「差d搭左$1024的士，超感謝，好人一生平安」、「熱烈表揚UR6XXX」！

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Facebook@「的士司機資訊網Taxi」

網民看帖後直指樓主的遭遇十分好彩，表示在同樣的情況下，「大多數的士佬都唔會俾返你」、「你真係好好彩，遇到個好人，我以前都試過一樣情況，但個個司機走得快過火箭」。更大讚該位良心的士實在是「的士業中的清泉」、「誠實有好報」。不過也有網民善意提醒樓主不要再「摺錢」、「大鈔不要和細鈔放在一起」，最好買個長銀包，將鈔票好好分類，可以減少俾錯錢的情況。

原帖：Facebook@「的士司機資訊網Taxi」

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