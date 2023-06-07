谷婭溦親嚐香港茶餐廳轟態度奇差　打燈拍片遭「問候」網民：抵鬧

近日香港茶餐廳的服務態度經常受到網民熱論，而星夢歌手谷婭溦(Vivan)日前就親身拍片一嚐內地小紅書推介的必食茶餐廳，然而茶餐廳的體驗卻讓她感惡劣，並表示「做好被罵的準備再來吧」，怒批當時的餐廳職員服務「態度很差」，甚至用粗口怒罵當時打燈拍片的她們，然而影片一出後網民卻反指她「影響到人仲好講」，「打支大光燈去阻住其他食客」，更懷疑其影片有「惡意剪輯」，意圖「呃流量」。



圖自谷婭溦Vivian小紅書

星夢歌手谷婭溦 (Vivan)近日常常於小紅書發布影片，向內地網民介紹香港的特色美食。日前她就親嚐內地小紅書大熱的香港茶餐廳，並發布了一條題為「香港紅茶茶餐廳，做好被罵的準備再來吧」的影片，事源她疑於茶餐廳拍攝影片時，因開著了大光燈拍攝，而遭到了店員怒罵，甚至用粗口大鬧。

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於影片的開頭，Vivan剪接了有一段一名身穿黑色衫的員工，於位與位之間大聲怒罵「搞佢老X臭X咩」約兩秒的片段，但從影片中則未能看見清楚該位員工所怒罵的對象。而影片的中段有店員向Vivan詢問「麻煩可唔可以熄咗佢啊(打光燈)」，Vivan隨即向攝影師表示「熄咗佢啦，熄咗佢」，並向該店員直指「你好好同我講冇問題架嘅，但你哋夥計服務態度真係太差啦」，更怒斥「佢鬧人佢講粗口喎」，而店員隨即也向她表示歉意。

此行的茶餐廳體驗，讓Vivan向內地的網民勸籲若要來香港想吃茶餐廳的話，「請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣」，因為可能香港的茶餐廳的文化關係，餐廳員工的「態度真的不是那麼的好」。

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影片一出即引起大批網民討論，影片更於討論區瘋傳，有網民表示「香港人是不是被人罵慣了？為什麼吃個茶餐廳要咁勞氣」，「香港人的服務素質是真的差」。但不少網民則反轟他們「你影響到人仲好講 食個茶餐廳都拍嘢」，「我覺得在人地方打大燈拍嘢，未問也不禮貌」，更有網民懷疑影片有惡意剪輯，「剪啲唔剪啲」，「其實我覺得，甚至未必鬧緊佢..個男人似打緊電話多啲」，「視頻中剪接不完整」，認為他們刻意「用這種誤導、以偏概全的內容挑撥引起流量」，網民更表示要舉報其影片。