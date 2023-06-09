內地女海洋公園睇免費show 入場驚覺超伏！一個原因即走：太差了

近日，海洋公園推出的六月限定免費入場活動在小紅書受熱烈吹捧，有網民就在首日率先試玩。期後對此體驗發岀負評「果斷岀來了，體驗太差」，揚言入場不久後就即刻嚇怕離場。網民紛紛認同此事，更建議事主日後應該買門票入場提升體驗質素。



小紅書截圖

近日，香港海洋公園推出的六月限定活動「Chill All Night」受到網民熱議，市民在六月連續4個星期六的晚上都可以免費入場，當中包括現場表演和光影匯演等節目，香港老大街和環迴水世界等設施以及餐廳和禮品店，都會開放給免費入場人士。一位內地女近日親臨海洋公園參與免費活動，其後她在社交平台發帖，題為「香港海洋公園的坑爹（被欺騙感到強烈不滿）活動」她對是次海洋公園的免費活動感到不滿。

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事主指出，入場時非常多人，且天氣酷熱。入場後發現免費入場參與活動的人，受限制在一個小區域內活動，纜車亦停止運作。至於其他園內設施，也只供購買有效門票的遊客進入，免費入場人士均不可以享用。她怒轟「搞啥（甚麼事），這種甚麼表演誰要看。。。果斷岀來了，體驗太差」直言表演活動不值得去，更是即時離場以示不滿。

《愛回家》劇照

網民看帖後為事主感到可惜，更以過來人的身份提醒事主，「這個點（時間）都閉園了，開放底下一點部分（園內部分區域）而已，你要玩就買門票早上玩」、「這個匯演本身就沒什麼好看」網民都對於海洋公園免費入場的活動不太感興趣。亦有網民提醒事主香港海洋公園官方有清楚列明，哪些項目是對免費入場人士開放，事主都有回覆「有寫的嗎？我沒看到啊」

原文：小紅書