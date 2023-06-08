內地網紅實測香港化妝專櫃服務　講英文態度好、普通話反應超差？

作為服務業對待顧客當然要秉持著一視同仁的態度，但日前有兩名遊港的內地客拍片嘗試分別用英文和普通話到知名化妝專櫃「蹭妝」，親身體驗會否被職員「區別對待」，結果講英文的博主進店後能夠成功試妝，但另一位以普通話溝通的博主卻竟被百般阻撓，不但不能拍攝影片，店員其後甚至對她「完全無視」，令她直指「真的是無語死了」，更表示該店鋪「應該好好返省一下。



近期網上常常有內地遊客於網上發文呻自己在遊港時被店舖的職員「區別對待」，然而日前有一男一女的內地小紅書博主「克里斯嘭」和「Sia 维」就於遊港時實測，「用普通話和英語去香港美妝櫃台蹭妝會發生甚麼?」，分別用英語和普通話，先後進到同一間Chanel化妝店嘗試於店內試妝。

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從男博主的視角影片可見，他手拿著手機穩定器以手機拍攝影片，可謂相當明顯，但職員當下並無任何阻止的動作，並照常向男博主介紹所詢問的底妝產品，並直接帶男博主前往鏡前試妝，男博主對此也表示「我全程拿著手機錄，櫃姐的態度都很好」。雖然後來化妝時，店員向其表示擔心會拍攝到其他的客人，有私隱問題不能拍攝，但店員的態度還是相當友善，甚至還雙手合十「拜託」他。後來經過商量，男博主表示使用「低炒」的角度，只拍攝自己的臉時，店員便允許其繼續拍攝。

但另一位女博主以普通話到店內詢問時，店員的態度卻「180度大大大轉彎」，從影片中可見當女博主一進到店內便隨即被告訴「拍自己可以，可是其他的不能」，當她表示只會拍攝自己得到店員允許，並開始詢問有關化妝產品時，該店員竟「直接打斷我說話」，並強調她「你只能拍自己，可是你不能對話」，令她當場即時「懵掉了」，後來該店員直接不理會她，不論她向其說話都只在「忙自己的事情」，當她打算離開時更「督促」她將影片刪除，讓她既尷尬又無語。

後來，她前往另一個品牌「Charlotte Tilbury」的美妝店，該店員則細心向她講解不同的產品，和為她進行試妝，讓她大讚「小姐姐真的很會夸態度也很好」，體驗與上一間完全不同，另她直斥「某些櫃台是不是應該好好反省一下」。

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影片一出即引起網民熱論，有網民表示「天吶不就是一個銷售嗎，不都是打工的在高貴什麼，真把自己高人一等了」，「我去香港旅遊，被香港很多地方的服務員愛答不理的」，有網民則指其實與內地的同品牌美妝店，職員的態度都同樣「Chanel彩妝在大陸都有歧視…起碼廣州有」，「香奈兒到哪都很X」，但有網民則反批博主表示「你這樣進去拍不禮貌就扣人歧視帽子」，「叫你不要拍還拍，沒禮貌到極點」，「任何地方都有權不允許拍攝的，說了一次兩次還在問，當然不理啦。」