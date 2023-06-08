林作被炒後決定不告保誠望「好來好去」坦言哭了幾日：世界很殘忍

日前（2日）鑽石山荷里活廣場發生謀殺案。一名39歲男子手持利刀在荷里活廣場內施襲，導致2名女子被斬至傷重不治，事件備受政府、公眾及媒體關注。以「抽水王」自居的林作卻「抽水抽著火水」，惹來網民口誅筆伐，最終被所屬的英國保誠保險公司解僱。林作日前聲稱很快會宣佈下一步行動並將會就此保留法律追究權利。然而到了昨日（7日），事情再次出現反轉。



近日英國保誠保險公司因「不當言論」為由終止其與林作的合約後，林作連環於其社交媒體上PO出疑似其支持者和客人的對白Cap圖，當中不乏「客人」要跟隨林作轉保險公司，林作聲稱要英國保誠公司「後悔」。

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而昨日，林作於其社交媒體上發帖，列出了三點向客戶的祝福，包括：

1. 要為自己利益著想，不要為我

2. 我不希望進一步對自己舊東家有行動，好黎好去，相安無事，除非對方做什麼。在商言商，我不同意，但尊重。

3. 所有保單一定會安排好，不會令他們出現問題的。我走好了，不希望任何其他人再走。

他也在帖文中寫下了一些他的心聲:「我說真的，我來保險業只是想做好它，也問心無愧。行業不喜歡我，我也沒辦法。我很喜歡自己，這就夠了。我承認我是異類，不入流，不是一般大家心目中的保險人。大家的安慰、讚賞，我都銘記於心。儘快恢復正常即可。」除此之外，他也於稍早時間Po出了另一位客人的對白圖並表示自己哭了數日，似乎是被支持者的鼓勵所感動到。

當中第二點似乎意有所指，暗示將不會與英國保誠公司對簿公堂，惹來一眾網民笑他「笠水」，認為以林作的性格，假若有勝算的話必定會採取行動或搏流量。主動讓步只是反映林作也覺得自己贏不了，為「跌落地揦返拃沙」之舉。也有網民表示失望，這次無法如願吃到「花生」了。