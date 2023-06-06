灣仔居酒屋轟食客淨飲水「我哋唔係居水屋」淨飲水加$XX被斥痴線

居酒屋是有飲酒文化的餐飲店，在香港都有不少具日本特色的居酒屋。近日有網民在社交媒體發文，怒斥一間居酒屋的態度惡劣，發帖公告向客人收取$38以供無限飲用清水。更表示該店是居酒屋而不是「居水屋」，事件在網上引起熱議。



《TOKYOVICE》劇照

一位網民在連登討論區發帖，指近日一間名為燒房焗的居酒屋於其Facebook專頁發文「我哋係一間居酒屋…唔係居水屋！由而家開始，我哋會有$38水任飲，尤其是唔食得辣，但又食辣嘢嘅朋友…真係好抵㗎！#唔飲酒都唔好飲水 #唔食得辣就飲奶啦」事後即刻引起網民留言：「居酒屋不嬲至少要飲一杯野，就算飲汽水都好X尷，淨飲水係咩事」但都有網民怒斥：「個fb post真係有啲串(寸)，可唔可以跟番日本格式話俾客人知」網民認為店主的態度過度強硬。

連登圖片

《黑心居酒屋》劇照

就引起網民對淨飲水收費爭議，店主期後在帖子底下留言解釋：「我所指嘅係入到嚟淨係飲水嘅人」：「其實我只係話俾人聽淨係飲水，我會收錢..唔係攞嚟公審，呢個係一個啟示」引起公憤後，店主為自己的發文解釋並不是公審客人，而是向客人說明進店飲水均會收取$38的費用。

連登圖片

期後店主經已刪除發言的帖子，但再就事件發出最新的帖子「原來咁多人覺得去居酒屋，淨係飲水係冇問題嘅！？#叫咗嘢飲先再叫嘢食」網民都紛紛進入帖子留言，分析並非所有人都可以飲酒，就例如女士在特別日子未必可以飲凍飲，而男士都可能要顧及駕駛安全而無法飲用酒品，認為店主應從客人的個人需求作考慮，提供其他飲品。店主就留言重申，居酒屋是有為客人提供酒以外的飲品。

Facebook 截圖

事實上，居酒屋的確有它的日本文化，亦有些不可不知的潛規則需要遵守，例如入座後應先點酒，點一杯後再慢慢看餐牌。在碰杯時也會按輩分決定高度，較年長的人在上，較年幼的人就在較下方等，即睇日本居酒屋的潛規則！👉👉👉日本居酒屋｜港人不知的7大潛規則 入座即叫食物超錯!倒酒有技巧