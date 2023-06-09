政府工招聘｜18份筍工月薪18K-112K　任何學位+零經驗6月下旬截止

政府宣布今年起接納大學三年級或將升讀三年級的學生應徵公務員，釋出大量政府工職位空缺，有些無需經驗即可認聘。其中庫務署聘請庫務會計師，只需一年工作經驗即可應聘，頂薪可達$112925！此外香港電台請中文新聞助理服務主任，人工可高達57k！任何學位+零經驗也合資格申請，有興趣的人士要留意。



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【香港電台-助理節目主任（中文新聞）】

月薪：$30,990起

截止日期： 23/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

（1）有香港的大學所頒發學位，或具同等學歷

（2）持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），兼具兩年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗

（3）持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），兼具四年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗

（4）在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或在香港中學會考五科考獲第2級／E級[參閱註(2)]或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，兼具六年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗

（5）符合語文能力要求，在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等以上成績

（6）在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

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職責：

(1)在中文新聞組於本地及外地履行記者採訪／新聞報導員／主播的職責

(2) 進行研究並擔任新聞編輯

(3) 製作視像新聞

(4) 拍攝、剪接及協調錄影廠的操作

(5) 處理後期製作和管理社交媒體平台。

總薪級表第14點（每月港幣30,990元）至總薪級表第27點（每月港幣57,395元）

聘用條款：

按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（1）表格G.F. 340 (Rev.3/2013)可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站(http://www.csb.gov.hk)，或香港電台的互聯網站(http://rthk.hk/recruit)下載。

（2）持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

（3）有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本

（4）網上遞交申請的人士，須於2023年6月30日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)，並在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

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【庫務署—庫務會計師】

月薪：$65,875元

截止日期： 23/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

(1)為香港會計師公會會計師，或具同等資格

(2) 於獲得資格後，具備至少一年有關工作經驗

(3) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績

(4) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績，以及操流利粵語及英語

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

(6)申請人必須參加暫定於二零二三年七月三十日在香港舉行的筆試，並須在有關筆試取得及格成績，方可獲邀請參加遴選面試。

職責：

庫務會計師主要派駐於各政府部門／決策局擔任專業會計職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查工作、貸款／基金管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等。

總薪級表第30點（每月65,875元）至總薪級表第44點（每月112,925元）

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。獲取錄的申請人通過試用關限後，或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(1)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(2)申請表格填妥後，連同綜合招聘考試成績及同等考試成績、《基本法及香港國安法》測試成績副本、有關專業資格的證書副本，須於截止申請日期或之前郵寄或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組。信封面請註明「申請庫務會計師職位」。

(3)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於二零二三年六月三十日或之前將上述所需證明文件副本郵寄或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組，並於信封上及每一頁有關的文件副本上清楚寫上其網上申請編號。申請人會以電郵方式獲發認收通知。

【屋宇署—測量主任（合約）】

月薪：每月21,788元

截止日期：23/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

(1)持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的建築學、建築測量或建築科技文憑或高級證書，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

職責：

(1) 協助審查建築圖則，以及視察私人發展項目和持牌處所的建築工程（包括小型工程及排水工程）

(2) 協助視察樓宇和斜坡、勘測樓宇的缺損、修葺工程和違例建築工程、調查滲水源頭、安排頒布法定命令／通知／指示，以及監督由政府承建商進行的工程（包括緊急個案的工程）

(3) 擬備施工圖則及工程費用預算、協助樓宇資料記錄的管理及整理統計資料的工作，並協助處理上訴、檢控和紀律研訊事宜；以及

(4) 協助進行有關樓宇安全、小型工程監管制度、強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的公眾教育和宣傳事宜。

聘用條款：

獲聘用的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期按聘任時部門實際需要而定。

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申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(1)申請表格［通用表格第340號（3／2013修訂版）］可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(2)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2023年6月23日下午6時正或之前送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

【民眾安全服務處—活動助理】

月薪：每月港幣18,120元

截止日期： 15/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

(1)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等以上成績，或具同等學歷

(2)在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷

(3) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(4) 能操粵語及英語

(5) 能操烏爾都語、印度語或尼泊爾語能力優先考慮

(6) 熟悉英文輸入法及電腦操作，例如文書處理、電子報表及簡報軟件

(7) 具備至少1年全職工作經驗。

職責：

(1)協助籌備不同種族青年及人士的招聘工作

(2) 協助組織、籌備及推行為不同種族青年及人士而設的活動、節目及訓練

(3) 擔任民安處的公眾及不同種族人士社群的大使，協助聯絡政府部門、非政府組織、相關學校及商業機構；

(4) 擔任不同種族人士訓練活動的訓練員及導師，協助預備訓練手冊及翻譯教材和參考資料

(5) 提供日常辦公室運作的行政支援，包括擬備報表及報告

(6) 執行主管及高級人員安排的任何其他職務。

聘用條款：

(1)申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期1年。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時民安處的服務需求及受聘者的工作表現而定。

(2)可能需要在星期六、星期日、公眾假期或非辦公時間工作。

(3)可能需要在訓練營地、戶外及郊外地方工作。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

（1）申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。該指定補充資料表格可從網頁https://www.cas.gov.hk/download/PA_SIS_2023.pdf 下載。在網上遞交申請的人士，須於2023年6月15日或之前把補充資料表格郵寄至九龍油麻地渡華路8號402室民眾安全服務隊總部總務室，或將補充資料表格的掃描副本電郵至casappt2@cas.gov.hk。請在電郵內或信封面及補充資料表格每一頁註明網上申請編號。

（2）申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）］ 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

（3）以親身或郵寄方式遞交的申請書及補充資料表格須於2023年6月15日或之前送達下述九龍油麻地渡華路8號402室民眾安全服務隊總部總務室。請在信封面註明「申請活動助理職位」。

（4）申請人須參加遴選面試。申請人面試時，需帶備以下文件︰香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試成績及學歷證明副本，及過往的工作證明副本。

【黃大仙民政事務處 —行政助理】

月薪：$26650

截止日期：12/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

(1)持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(3)具備良好中英文書寫及會話能力

(4)具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5)具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責：

(1)負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等

(2)負責回答一般市民的查詢

(3)協助籌辦、監察和評估社區參與項目和活動

(4)協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡

(5)為區議會及區議會轄下的委員會／工作小組的日常運作提供行政支援

(6)按需要執行戶外工作

(7)協助籌備和進行有關選舉、選民登記及選民投票率的工作(如適用)

(8)協助執行上司委派的其他職務。

聘用條款：

(1)應徵者如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘

(2)合約期一般為4-12個月，視乎合約生效期及崗位而定

(3)續約與否須乎視工作表現及工作需要而定

(4)受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

(1)申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(2)申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交九龍黃大仙龍翔道138號龍翔辦公大樓6樓。請在信封面註明"申請行政助理職位"。

(3)如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理，且申請將不被接納。如親身遞交，請於截止申請日當天下午六時前送達九龍黃大仙龍翔道138號龍翔辦公大樓6樓。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

【葵青民政事務處 —行政助理】

月薪：$26650

截止日期：12/06/2023 17:00:00

+ 2

入職條件 ：

(1)持有本地大學頒授的學位或具備同等學歷；

(2) 具備豐富電腦軟件應用知識(包括試算表，簡報及中英文文字處理技巧)

(3) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科

和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

(4) 待人處事成熟，具備良好的社交及溝通技巧

(5) 有責任感，能獨立處理職務及主動將工作完成。

職責：

(1)協助籌辦、監察和評估不同地區活動，如社區健康項目、社區參與項目和其

他工程

(2) 為區議會及其轄下的委員會╱ 工作小組提供秘書服務及行政支援

(3) 就籌辦不同地區活動與區議會、其他政府部門、商營機構及非牟利團體等

聯絡

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款：

(1) 申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘。行政助理的合約期不多於一

年，日後如有其他職位空缺，其合約期會以獲聘時的規定為主

(2) 每週工時數為44小時(包括一小時的午膳時間)

(3) 受聘者或須於辦公時間外及公眾假期工作

(4) 合約屆滿後獲續聘與否須視乎本處屆時的服務需求及受聘者的工作表現而

定。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

（1）申請人可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申

請表格[通用表格340號(3/2013修訂版)]。該表格也可從公務員事務局互聯網站

(http://www.csb.gov.hk)下載。

（2）申請書填妥後，須連同學歷、證書、修業成績表及其他相關資料的副本，於截

止申請日期或之前送交新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署十樓。請在信封面註明「申請行政助理(葵青)」。

（3）如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止

申請日期下午五時前送交新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署十樓(本辦事處於午膳時間，即下午一時至二時暫停開放)。逾時遞交、資料不齊全、未有簽署或沒有夾附相關證明文件的申請表將不獲受理。

【北區民政事務處—行政助理】

月薪：$26650

截止日期：20/06/2023 17:00:00

+ 4

入職條件 ：

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint，及中文輸入法[倉頡/速成]等

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧。

(6) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責：

(1) 提供行政支援，協助統籌、監察和評估社區參與計劃下的活動及項目，支援區議會推行地區小型工程計劃；

(2) 支援區議會/民政事務處的日常行政工作，及為區議會轄下的委員會和工作小組提供行政支援；

(3) 根據相關撥款守則及指引，協助處理和審核社區參與計劃的撥款申請和發還撥款開支的申請；

(4) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編、回答一般市民的查詢等

(5) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡

(6) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款：

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期約數個月至一年，視乎合約生效期及崗位而定。

(2) 續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定

(3) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作。

(4) 受聘人或須於戶外工作。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格 [G.F.340(3/2013修訂版)] 可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送至新界粉嶺璧峰路3號北區政府合署3樓北區民政事務處。請在信封面註明「申請行政助理」。如親身遞交，請於截止申請日當天下午五時前送達下述地址。

(3) 逾期遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

(4) 申請人須於申請表格上提供正確的電郵及通訊地址。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十二個星期內接獲電郵通知。因應公共衛生的最新情況，面試或會延後。倘面試延後舉行，有關通知將會以電郵或郵寄方式送出。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

(5) 求職者面試時，需帶備以下文件︰ (1) 學歷證明 (正本)、(2) 過往的工作證明 (如有)(正本)、一張近照。

【通訊事務管理局辦公室—助理資訊科技主任（基本設施）】

月薪： $21,800 起

截止日期：27/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

（1）香港任何一所大專院校頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程、資訊科技或相關學科的認可副學士學位或高級文憑，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲「第 2 級」或以上成績，或具備同等成績

(3) 在取得有關學歷後具備至少兩年與資訊科技有關的全職工作經驗，其中至少一年擔任類似職位或相若職責者更為理想。

(4) 申請人須以客為先，能在壓力下工作，並願意應要求在辦公時間之後逾時工作，以及間中候命工作。

(5) 申請人如對以下各項具備實際經驗或良好知識，將獲優先考慮 —

(i) 電影院或家庭影院操作（如數碼電影包、影院放映及聲音系統等）

(ii) 多媒體應用／製作

(iii) Microsoft Windows Server 、 Group Policy 、 WSUS及 Zabbix

(iv) 視像會議／網上會議解決方案（如 Zoom 、 Cisco Webex等）

(v) 一般資訊科技支援。

職責：

(1) 管理和操作不同格式的電影放映，例如影碟、數碼電影包和菲林

(2) 管理、操作、維護和提供視聽硬件、軟件以及多媒體應用程序和文件的技術支援(3) 提供技術諮詢以協助採購影院及／或視聽設備

(4) 編譯及更新系統中的數據

(5) 為部門資訊科技服務提供求助台和熱線支援

(6)進行資訊科技系統的日常檢查、數據備份及保安修補程式管理

(7) 執行管理層指定的其他技術和行政職責。

月薪港幣 21,800 元至港幣 30,900 元

聘用條款：

受聘者將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎受聘者的工作表現和服務需要而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（1）申請表格〔G.F. 340（3/2013 修訂版）〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請表格也可從公務員事務局網站下載。

（2）以郵寄方式遞交的申請表格連同

（i）香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試成績及學歷證明副本

（ii）院校所頒授的學歷及專業資格的相關修業成績及證書副本

（iii）現時及過往的就業記錄證明，須於 2023 年 6 月 27 日或之前送達香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 29 樓通訊事務管理局辦公室人事組。

除申請表外，申請人須以指定表格提供補充資料，詳述其相關經驗。該指定補充資料表格可從通訊事務管理局辦公室網頁下載。請在信封面註明「申請助理資訊科技主任（基本設施）職位」。

（3）申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。在網上遞交申請的人士，須於 2023 年 7 月 4 日或之前把所需的證明文件副本和補充資料表格郵寄至下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至 recruit-ncsc@ofca.gov.hk 。請在電郵內或信封面、各證明文件副本及補充資料表格每一頁註明網上申請編號。

【郵政署—經理(公共關係)】

月薪：45825元

截止日期： 23/06/2023 18:00:00

+ 4

入職條件 ：

(1) 持有本港大學頒授認可的傳播／市場學／公共關係／新聞學／工商管理或其他相關學科學士學位，或具備同等學歷

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於五年任職公共關係、傳媒管理、企業傳訊或市場傳訊的工作經驗；具備數碼市場營銷的相關工作經驗者尤佳

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績

(4) 具備良好的會話和書寫溝通能力，並熟悉電腦操作；熟悉媒體編輯軟件如Photoshop、Illustration 及錄像編輯技巧者尤佳

(5) 具備良好的人際關係、組織能力和項目管理技巧

(6) 心思周密，積極主動，能同時處理多項工作，獨立處事及樂意投入團隊工作。

職責：

(1) 就傳媒關係提供專業意見，並就部門推行的項目制訂公共關係策略

(2) 與傳媒建立及保持良好關係，推動傳媒參與以保持及提升部門的企業形象，並就傳媒聯絡事宜提供支援

(3)) 就市民對部門服務提出的意見進行檢討，並負責有關剪報及監督社交媒體資訊的工作

(4) 就新興社交平台和數碼說故事的趨勢，制訂新的數碼市場推廣策略，並利用多媒體工具(例如：Facebook/Instagram)增加部門的曝光率，以及就活動成效作出分析

(5) 就部門各類宣傳及推廣的活動和刊物，包括展覽、學校講座和參觀活動、郵訊及部門年報等提供支援；

(6) 負責宣傳物品的製作事宜

(7) 處理市民投訴和查詢

(8) 執行上級指派的其他職責。

聘用條款：

(1) 合約為期兩年

(2) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金

(3) 年假14日

(4) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（1）申請人須於2023年6月23日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組，或投入設於香港中環康樂廣場2號香港郵政總部一樓的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分（星期日及公眾假期除外）。

（2）申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。

（3）申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

【大學教育資助委員會秘書處—行政經理】

月薪：$60100

截止日期：15/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

(1) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或同等學歷

(2) 在取得學士學位後具有至少4年全職工作經驗。如申請人於政府及／或公營機構及／或高等教育界別具有項目管理及／或教務相關的經驗，可獲優先考慮

(3) 具備良好中、英語的會話及書寫能力，並在綜合招聘考試兩張語文試卷［中取得「二級」成績，或具備同等成績

(4) 具備良好的電腦知識和應用技巧，包括數據分析、試算表應用、簡報製作及數據庫管理

(5) 具備良好人際溝通技巧及表達能力

(6) 能於壓力下工作、有強烈的責任感及能獨立工作。

職責：

(1) 協助教資會秘書處進行教資會資助界別的規劃工作，並為相關的工作小組提供行政支援

(2) 協助指定研究院修課課程獎學金計劃的落實推行，並為計劃的檢討和監督工作提供行政支援

(3) 就教資會資助界別的教務發展事宜提供政策支援，包括協助整理資料，進行數據分析和文獻研究，及草擬相關報告、建議、文件和簡報等

(4) 就教資會推出的計劃及項目提供項目管理支援，包括協助執行、推廣、檢討及其他相關工作

(5) 提供秘書支援服務，包括組織會議、準備會議資料、草擬會議記錄以及其他跟進工作

(6) 就不同政府部門、立法會、各教資會資助大學、媒體及公眾的查詢提供行政支援

(7) 履行其他受指派的職責。

聘用條款：

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

（1）申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

（2）申請人須把填妥的表格，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），於截止申請日期或之前郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組（信封上最後的郵戳日期將視為申請日期），並請在信封面及G.F.340表格註明「應徵行政經理」。

（3）申請人或須參加筆試及／或面試。

【民航處—助理民航事務主任(民航行政管理)】

月薪:$ 34,185起

截止日期 :16/06/2023 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學學士學位，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即綜合招聘考試英文運用試卷取得二級成績及中文運用試卷取得一級成績，或同等成績。；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 與機場牌照、航空安全及保安、直升機場發展、環境管理、航空服務和空中導航服務有關的行政及規管職務；

(b) 與國際合作和培訓事宜有關的行政職務；

(c) 就航空相關設施的規劃提供技術支援；

(d) 視察和監察航空公司的空勤及地勤運作；以及

(e) 審核空勤人員執照的申請和負責相關考試的行政工作。

(註: 可能須不定時工作。)

薪酬 : 總薪級表第16點(每月34,185元)至總薪級表第21點(每月43,610元)

聘用條款 : 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 √

郵寄 √

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績，已獲頒授或即將獲頒授學士學位的詳情(例如主修科目及榮譽等級)，以及如適用，綜合招聘考試中文運用、英文運用(即「二級」或「一級」)及能力傾向測試試卷的考生成績。

以親身方式遞交的申請書須送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

【房屋署—測量主任（規劃）】

月薪$23,295 起

截止日期 :16/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港的理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院或同級院校所頒發的房產估值及管理文憑或高級證書，或同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績 ；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 進行實地測量和在工地拍攝照片，以供規劃之用；

(b) 蒐集與規劃工作相關的資料，就規劃資料和統計數據進行電腦處理、計算和分析，以供擬備報告和簡報資料之用，包括地理資訊科技的應用；

(c) 整合、管理和更新關於圖則、報告和規劃資料數據庫的記錄系統；以及

(d) 協助培訓見習測量主任。

薪酬:總薪級表第9點（每月23,295元）至總薪級表第22點（每月45,670元）

聘用條款:獲錄取的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。請在信封面上註明「申請測量主任（規劃）職位」。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人請於2023年6月23日或之前把修業成績副本及證書副本郵寄到上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號，以便進行學歷評審。

【差餉物業估價署—物業估價主任】

薪酬:總薪級表第9點（月薪港幣23,295元）至總薪級表第22點（月薪港幣45,670元）

截止日期 :23/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港認可大學／理工學院／工業學院的產業測量文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱註2)或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

修讀上述文憑／高級證書或同等課程的學生，如在2023年夏季（8月前）參加期終考試，亦可申請。倘若入選，須在2023年8月底前取得有關學術資格後方獲聘用。

職責:

１）測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；

２）協助進行物業估價作評估差餉、地租和其他用途、協助處理有關租用和購置寫字樓和宿舍作政府用途、協助處理物業管理的事宜，以及協助執行《業主與租客（綜合）條例》的規定；

３）解答市民查詢，協助處理往來書信，以及管理部門和估價記錄；協助訓練初級技術人員；及執行其他與上述事宜相關的職務。（註：物業估價主任需擔任戶外及室內工作。）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

(a)申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。如申請人未能提供有關的證明文件，其申請書將不獲受理。

【土木工程拓展署—合約土力工程項目統籌】

月薪:$57,075

截止日期 :16/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 具備香港工程師學會(土木或岩土界別)於1975年12月5日後選取的正式會員資格，或同等資格；及兩年岩土工程工作經驗; 或

(ii) 具備工程地質學或地質學的認可專業資格，例如英國倫敦地質學會特許地質學家資格，或同等資格；及兩年工程地質學或地質學工作經驗; 以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

１）進行岩土工程研究、設計及施工監管，以及實施岩土工程管制；

２）改良岩土工程標準及技術；

３）提供顧問和合約管理服務；

４）提供地質及岩土諮詢服務、場地勘探和物料測試、斜坡維修和山泥傾瀉緊急服務；

５）以及監管礦務、採石及使用爆炸品的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同香港中學文憑考試/香港中學會考成績證明、香港工程師學會會員(土木或岩土界別)或同等資格副本，送達至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請合約土力工程項目統籌職位」。

指定表格詳述其學術工作及相關工作經驗，該指定表格可於土木工程拓展署網頁https://www.cedd.gov.hk/eng/about-us/recruitment-notices/index.html下載。

申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2023年6月23日或以前把註(3)所列的有關文件郵遞或電郵至土木工程拓展署招聘組(電郵︰ appt1@cedd.gov.hk)，及在信封面和有關文件的每一頁上註明網上申請編號。

【民政事務總署—行政助理 (西貢區)】

月薪:$26,650

截止日期: 12/6/2023 18:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱注]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓高座六樓西貢民政事務處人事部。信封面註明"申請行政助理職位"。

【康樂及文化事務署—二級助理音樂主任（弦樂）】

月薪：$30,745

截止日期 :15/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有經公開考試而獲認可音樂機構頒發的弦樂樂器文憑，或具同等學歷；或

(ii) 持有認可機構頒發的音樂文憑，並主修弦樂樂器，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[見註(1)]或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 能操流利粵語。

職責:

(a) 教授器樂訓練班，就訓練班事宜聯絡學員家長，執行與教學工作相關的行政職務，以及協助招募器樂訓練班學員；

(b) 擔任器樂訓練班學員招募委員會、樂團／樂隊試音遴選委員會、音樂營學員招募委員會及內部評核委員會的成員；

(c) 為負責的器樂訓練班準備教材和揀選曲目；

(d) 擔任導師樂團／合奏團的演奏員；

(e) 擔任初級及／或中級樂團／樂隊的指揮，並協助訓練、管理和營運樂團；

(f) 協助處理與樂隊及樂團招募學員及試音有關的行政事宜；以及

(g) 協助監察樂器的保養及小型維修，提出採購建議，並就建議作出評估，以及於採購時協助檢查樂器。

聘用條款 : 獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(i) 申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(ii) 填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達以下其中一個查詢地址，並請在申請表格及信封上註明申請職位。

(a) 音樂事務處總辦事處（九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座5樓）

(b) 香港區音樂中心（香港灣仔港灣道2號香港藝術中心9樓）

(c) 觀塘區音樂中心（九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓4樓）

(d) 旺角區音樂中心（九龍聯運街30號旺角政府合署10樓）

(e) 荃灣區音樂中心（新界荃灣西樓角道38號荃灣政府合署1樓）

(f) 沙田區音樂中心（沙田上禾輋路一號沙田政府合署7樓）

(iv) 凡持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士須連同申請表格，郵寄修業成績副本及證書副本到查詢地址。請於信封面上註明申請職位。

(v) 申請人如獲選參加試音及遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證 明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

【政府物流服務署—二級印刷技術員 (裝訂分流)】

月薪：$19,265起

截止日期 :23/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 取得以下其中一項資歷：

(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:1. 申請人須通過技能測試。

職責:

1)負責裝訂分流工作的二級印刷技術員主要負責督導下屬及負責操作機器執行印後裝訂程序；

2)保養和調校機器以維持良好運作；

3)執行手工裝訂工作；

4)以及在有需要時搬運及裝載印刷品。二級印刷技術員須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作；

5)以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。

薪酬 : 總薪級表第6點（每月19,265元）至總薪級表第10點（每月24,670元）

聘用條款 : 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（裝訂分流）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

【民政事務總署—行政助理 (中西區)】

月薪:$26,650

截止日期: 12/6/2023 17:00:00

+ 1

入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱注]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓。信封面註明"申請行政助理職位"。