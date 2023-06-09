港男鬧爆酒樓半隻片皮鴨僅6塊肉　網民卻揭發疑為$1優惠:點呀乞兒

市面片皮鴨的價格相差甚遠，有貴至上千元、也有平至一百餘元，就如「$1雞」優惠一樣，有餐廳更會推出「$1鴨」吸引客人。日前一位網民在討論區上貼出圖片，表示在本港某間連鎖大酒樓享用半隻皮片鴨時，發現所謂半隻的皮片鴨只得6塊肉與一堆鴨皮，因此感到整失望怒批是「智商稅」，唯樓主一直未提及該碟片皮鴨的售價，後來卻有網民揭發那一碟鴨疑是$1的加購優惠，風向隨即180度轉變！



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網民在連登討論區貼出兩張圖片，第一張圖片顯示6月8日晚上7時許，樓主在鴻X中菜旺角店享用了「晚市孖寶（花斑＋片皮鴨）」，包含以下3款食品，分別是清蒸海花斑、京式片皮鴨（半隻）、麼麼皮。從第二張圖片應為「京式片皮鴨（半隻）」，可見6塊鴨肉和數塊鴨皮放置在餅皮上。令樓主不禁發帖怒插「我去香港酒樓叫咗半隻片皮鴨，你夠X膽俾啲咁嘅嘢我？」當樓主找店員詢問時，對方更以一句「依度係咁㗎啦」，令他再度焫著表示「DXXM 以後唔去依間嘢食飯交智商稅」。

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網民看帖後也認為那一碟半隻皮片鴨確實份量較少，笑指「蚊型鴨」、「隻鴨生到林作咁細粒，佢都唔想」、「會唔會係比左例牌俾你？」、「我當你半隻得6片胸，咁背呢，翼同髀呢？」、「依度半隻？咁樣上碟？認真？」、「除咗快餐店同埋粉麵舖，香港食店都係智商稅」。不過也由於收據上和帖子中，樓主都未有提及套餐的收費，有網民開始問樓主那一碟片皮鴨的價格，以判斷是不是「智商稅」，網民稱如果價錢只是數十元或可接受，惟樓主始終對價錢隻字不提。

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後來有網民搜尋餐廳的優惠單張，發現樓主的套餐疑是以$1加購的「半隻京滬片皮鴨」優惠，其後風向隨即大變，網民留言反插事主「1蚊，唔怪得知死都唔肯講價錢」、「樓主真係大種乞衣黎，一蚊仲想點」、「香港西客特別多，1蚊都學人投訴」、「真係一蚊，笑X死，唔怪之唔敢當場發難」。不過樓主就反駁不貼出價錢是「不想模糊焦點」，也稱自己沒有使用$1優惠。希望網民可以集中在「不足半隻」的份量問題，表示「香港就係多得你呢啲人，畀人呃都可以同奸商講好說話，稻香一蚊雞就係一隻雞，會唔會因為一蚊畀隻雞髀你都話ok？Shame on you」。

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