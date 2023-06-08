2023年薪酬調查報告出爐｜打工仔加薪創4年新高　3大行業最有錢途

作為打工仔，「人工」一定是最關注的事。近日JobsDB發布了2023年薪酬調查報告，調查結果顯示今年打工仔薪酬三連跳，創4年新高，逾7成打工仔獲發雙糧或花紅，但薪酬花紅未令打工仔滿意，勞資待遇落差大，只有少部分年輕人不打算短期轉工，同時市場預計求職期亦有所縮短，打工仔們若心思思想轉行，不妨更為進取。



JobsDB於今(6月8日)公布<<2023年薪酬調查報告>>，其委託獨立調查機構，訪問本港3797名本地在職人士進行網上問卷調查，就求職、薪酬、花紅等在職情況進行調查，調查結果顯示，今年打工仔薪酬三連跳，逾六成全員工獲得加薪，平均加幅達4.1%，創4年新高。

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調查報告顯示薪酬待遇及花紅發放較過去兩年鬆手，早前受疫情影響的前線工種市道向好，其中「酒店及旅遊」薪酬增長升幅較高，達3.2%，而升幅最高的工種是數據分析及研究，升近10%，但兩者的調整皆未能令打工仔滿意。整體打工仔對薪酬調整滿意度只上升了0.01%，而發放花紅的滿意程度較上年下降7%，可見打工仔薪酬福利的要求明顯比去年要高。

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港人的壓力仍未因疫情「復常」而得到舒緩，員工壓力不升反跌，大大影響員工的幸福感、生產力和整體工作滿意度。雖然公司已陸續推出福利政策平衡員工的工作與生活，但真正具體落實的福利措施未如員工預期，造成勞資待遇期望落差大，與打工仔憧憬的工作模式有天壤之別。

其中報告中更列出工作壓力不減反增的前三大原因分別為：

1.「工作量增加」(65%)

2. 「經濟負擔變重」(35%)

3.「職業發展前路未明」(30%)

勞資雙方的期望落差最嚴重的首三項福利政策分別為：

1.「4天/4.5 天工作週」，雙方期望落差值高達44%

2.「彈性假期」，期望落差值20%

3.「彈性工作時間」，期望落差值16%。

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JobsDB香港區營運總監李政勳指出，新生代打工仔的需求較過去更多元化，除了薪酬福利外，更重視工作與生活平衡，以及僱主是否提供技能培訓機會。打工仔一但在工作與生活上失衡，加上勞資待遇期望落差大等情況，或會對現職工作感失望，容易出現流失人才，建議僱主應考慮員工福祉，提供技能培訓，留住人才，讓員工與公司業務共同發展，創造雙贏局面。