港女KOL遊日禁區後竟被航空公司趕走　網民質疑一個原因無法上機

去旅行最緊要預留好時間，但如果入到機場禁區先被人趕出來又可以點？最近有香港人遊日本，在回程返港時完成所有登機程序進入機場禁區後，竟然臨上機前被告知翌日才是登機日，無法如期回港！



昨日（11日）有香港KOL「 Sara_ngng」在IG Story求救，指她的機票原定是昨日航班，但航空公司突然不讓她上機，表示明天才是登機日，「最搞笑嘅係佢又比我哋整登記證，又比我哋過關」，她甚至連機場個登機處都過到，卻在臨登機前被拒絶，「而家叫我哋拎返行李走」，直言這種經驗（經歷）是人生第一次，「究竟要黑仔到幾時?」

事件在連登討論區瘋傳，最終該名KOL被迫在附近民宿多留一晚，不過不幸中的大幸是事主原本因為「懶」，唔想太早checkout而租住多一晚住宿，現在剛剛好可以住多日，才不用流浪街頭或者臨時找住宿。

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雖然該KOL沒有公開航空公司名字，但卻有網民眼尖發現其乘坐的是廉航，懷疑是她本人不小心搞錯登機日期，早了一天上機，認為如果是國泰等傳統大型的航空公司根本不會出現這種情況，甚至已經會因為「搞烏龍」而升級商務艙。

不過也有網民提出質疑，乘客一般在購買機票後，都會有電郵及訂單確認機票資料，再去安排行程及住宿，加上買錯機票根本無法過安檢及海關，無理由在進入機場禁區後才被告知不能上機，而沒有任何賠償，懷疑是航空公司超賣所致。

但也有網民分享廉航超賣的經歷，指當時航空公司除安排翌日的機票，兩程出入機場的的士費用都由航空公司承擔，另外還有現金賠償，跟該KOL的經歷大相逕庭。