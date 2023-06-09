台網紅遊泰被香港賊偷iPhone　靠定位追到慈雲山！求助港警結局是

出門旅行難免遇到意外，在任何情況下好好保管財物才是上計！昨日（7日）台灣百萬網紅「好棒Bump」貼出影片，表示自己團隊前往泰國旅遊時，iPhone手機不慎在機場被小偷偷走，後來檢查手機定位時，發現手機出現在香港的慈雲山，於是懷著試試看找回手機的盼望，踏上了香港開始「尋找手機的故事」，更找上了香港警察尋求協助，一起來看看結果吧！



YT@好棒Bump

Bump在影片中提到團隊成員在最近於泰國旅遊度假，在泰國機場準備回台灣時，卻在上機前在廁所被小偷偷走iPhone手機，後來檢查手機定位時發現iPhone正位於香港。他表示雖然一部全新的iPhone 14價格，其實與前往香港的機票酒店價錢相若。但因為定位「顯示了小偷家的地址- 香港慈雲山慈雲山道55號」，令他心生好奇，想看看到底能不能透過這個定位資訊捉到手機小偷，於是就預訂了近萬元的機票酒店前往香港一探究竟！

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YT@好棒Bump

Bump稱失竊手機定位是由香港國際機場直奔「香港慈雲山慈雲山道55號」，猜測該處為小偷的家。在經過了2-3天後，發現對方去了深水埗，後來又回到了慈雲山，因此再猜測對方是前往深水埗變賣贓物但失敗。在掌握以上的資訊後，Bump前往了旺角警署報警，提供手機的定位資料作證據。在簡單解釋案情後，警方就以「不能過去」的理由拒絕受理，並叫Bump前往慈雲山附近的警局報案，即黃大仙警署。當下Bump直言「不知道他是不想辦還是真的他不能辦」。

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Bump便立即動身前往黃大仙警署報案，但在報案期間，Bump在熱心港人的提醒下，發現警方似是在引導他說手機由「被偷的」變成「弄丟的」，比如包包有沒有打開、有沒有把手機放旁邊、是不是自己不見等，因為處理方法不一樣，而他們堅持手機是在身上被偷走，警方便進行筆錄。最後一位更高級的警察也出面將「大事化小 小事化無」，說了「香港的樓太高，所以他們什麼忙都幫不上」，也叫他們如果想找的話，可以去慈雲山道55號找找看。Bump也真的在改天前往了該處，發現多幢高樓大廈，有幾千戶的人家，雖然知道手機就在面前某一戶，但是卻沒有任何辦法找到，感到非常絕望。

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事後在他返回台灣後再吐露心聲，認為在香港整個報案的過程中，「警察不斷地尋找藉口、推託、踢皮球，反正是一點忙都不可能幫」，更直言已經有小偷的「時間、地點、定位」甚至飛機航班的時間，只要肯花時間交叉比對該時段抵港又住在慈雲山道55號的人，似乎就可以找到小偷。不過警方就回覆「但是我們沒有任何方法，香港不是大陸，你到香港來就是為這個事情，我覺得你要失望了」，這句話令Bump不太理解，反問「所以大陸的公安比較強，所以這個大陸公安可以，香港警方沒辦法還是什麼？」不過也表示理解香港警察為了找一部手機，又要詢問航空公司等可能會浪費太多警力，因此不想辦案也合乎常理。最後也擔心將來在香港萬一發生更嚴重的事情，警方會不會幫助自己，還是「會繼續踢皮球」，大嘆「香港是一個先進的地方，警察不應該是這個樣子，這個是我為什麼會這麼失望的原因」。同時大讚港人真的很不錯和熱心，還提醒他不要被警方「引導性回答」。

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YT@好棒Bump

影片一天之間便獲得了超過40萬觀看，網民留言表示「作為香港人只能跟你說聲對不起」、「作為一個香港人 ，老實說這個情況警察是一定不會幫忙，因為人口太密集加上小案子 ，一天不知道多少報案，不可能所有事都去」、「香港警察就是只要肯做，肯定很快就搞定，這樣的就是他們不願意做」、「這影片看到一半，我就知道劇情怎麼發展了」，不過也有人表示每個地方都有「踢皮球」的處事手法，不應針對港警，另外也表示「偷竊罪行發生在外國，香港警察可以做的事也不多」。提醒大家在旅遊時好好保管財物，以免招致損失。

《香港01》已就事件向香港警務處查詢，警方回覆黃大仙警署於四月三十日接獲一名男子報案，指他於四月十九日在泰國曼谷一機場遺失一部手提電話。經調查後，警方將案件列作「境外罪案」，並交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進，案件仍在調查中。